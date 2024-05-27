Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Çorum'un Dodurga ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu! Osmancık'ta hissedildi

Çorum'un Dodurga ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu! Osmancık'ta hissedildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çorum&#039;un Dodurga ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu! Osmancık&#039;ta hissedildi
Hatay, Deprem, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün Çorum'da sarsıntı hisseden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi son depremler listesini son dakika araştırmaya başladı. Anlık ve son veriler aracılığıyla 27 Mayıs günü olan tüm sarsıntıların detaylarına ulaşabiliyoruz. Vatandaşlar ise Çorum, Osmancık, Hatay'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde merak ediyor.

16.00 civarında sarsıntı hissedilmesinin ardından vatandaşlar Osmancık'ta deprem mi oldu sorusuna cevap ararken AFAD ve Kandilli Rasathanesi son verilerini aratmaya başladı.

27 Mayıs günü 16.30'da Çorum'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Çorum'un Dodurga ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu - 1. Resim

Rasathanesi sayesinde bugün olan tüm depremlerin büyüklüğüne, yerine ve saatine anlık olarak ulaşabiliyoruz. Ankara, İzmir, Balıkesir, Van, Batman gibi illerde olan tüm sarsıntıların verilerine gün içerisine ulaşabiliyoruz.

Çorum'un Dodurga ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mersin'den sonra şimdi de Hatay! Kamyonun altında kaldılarGörür görmez telefona sarıldı! Ağacın üzerinde ilerledi, tam 2,5 metre
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
27 Mayıs günü Gelinim Mutfakta'da kazanan 17 puanla Damla oldu - Haberler27 Mayıs günü Gelinim Mutfakta'da kazanan 17 puanla Damla olduYalan dizisinde Hazal karakterini oynayan Serra Pirinç, 1997 yılında doğdu - HaberlerYalan dizisinde Hazal karakterini oynayan Serra Pirinç, 1997 yılında doğduMaltepe'nin Yavru, Ak ve Zümrüt Mahallesi'nde elektrik kesintisi 15.00'te sona erecek (27 Mayıs) - HaberlerMaltepe'nin Yavru, Ak ve Zümrüt Mahallesi'nde elektrik kesintisi 15.00'te sona erecek (27 Mayıs)Milletler Ligi'nde ikinci etap maçları yarın (28 Mayıs) Almanya karşılaşması ile başlayacak - HaberlerMilletler Ligi'nde ikinci etap maçları yarın (28 Mayıs) Almanya karşılaşması ile başlayacakMEB'in yeni müfredatı 1,5 ve 9. sınıflarda önümüzdeki dönem kademeli olarak uygulanacak - HaberlerMEB'in yeni müfredatı 1,5 ve 9. sınıflarda önümüzdeki dönem kademeli olarak uygulanacakKardeşlerim dizisinin 8 Haziran'da final yapması bekleniyor - HaberlerKardeşlerim dizisinin 8 Haziran'da final yapması bekleniyor
Sonraki Haber Yükleniyor...