Çorum'un Dodurga ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu! Osmancık'ta hissedildi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mayıs 2024 16:49 - Güncelleme: 27 Mayıs 2024 17:00 - Güncelleme:

Hatay, Deprem, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bugün Çorum'da sarsıntı hisseden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi son depremler listesini son dakika araştırmaya başladı. Anlık ve son veriler aracılığıyla 27 Mayıs günü olan tüm sarsıntıların detaylarına ulaşabiliyoruz. Vatandaşlar ise Çorum, Osmancık, Hatay'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde merak ediyor.