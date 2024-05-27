Çorum'un Dodurga ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu! Osmancık'ta hissedildi
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bugün Çorum'da sarsıntı hisseden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi son depremler listesini son dakika araştırmaya başladı. Anlık ve son veriler aracılığıyla 27 Mayıs günü olan tüm sarsıntıların detaylarına ulaşabiliyoruz. Vatandaşlar ise Çorum, Osmancık, Hatay'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde merak ediyor.
16.00 civarında sarsıntı hissedilmesinin ardından vatandaşlar Osmancık'ta deprem mi oldu sorusuna cevap ararken AFAD ve Kandilli Rasathanesi son verilerini aratmaya başladı.
27 Mayıs günü 16.30'da Çorum'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.
Rasathanesi sayesinde bugün olan tüm depremlerin büyüklüğüne, yerine ve saatine anlık olarak ulaşabiliyoruz. Ankara, İzmir, Balıkesir, Van, Batman gibi illerde olan tüm sarsıntıların verilerine gün içerisine ulaşabiliyoruz.
Kaynak: Türkiye Gazetesi