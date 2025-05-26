Çaykur Rizespor'un milli futbolcusu Samet Akaydın, Gönül Dağı dizisinin Asuman'ı Hazal Çağlar'a evlenme teklifi etti. Çift, mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşırken Hazal Çağlar kariyeri, yaşı ve oynadığı diziler merak ediliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın, oyuncu Hazal Çağlar'a evlenme teklifi etti. O anlar sosyal medyada gündem olurken Hazal Çağlar kimdir, nereli, oynadığı diziler ve kariyeri merak ediliyor.

HAZAL ÇAĞLAR KİMDİR?

9 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da doğan Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimine devam etti. Galatasaray TV'de sunuculuk yapan Çağlar, ilk dizi deneyimini 2020 yılında yayınlanmaya başlayan Gönül Dağı dizisindeki Asuman karakteriyle tanındı. Ayrıca Aile Hükümeti (2020) filminde rol aldı.

HAZAL ÇAĞLAR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

9 Kasım 1995'te İstanbul'da doğan Hazal Çağlar'ın nereli olduğuna dair net bilgi bulunmuyor. 29 yaşındadır.

SAMET AKAYDIN HAZAL ÇAĞLAR EVLENİYOR MU?

Çaykur Rizespor'un milli futbolcusu Samet Akaydın, Hazal Çağlar'a yaptığı romantik evlenme teklifi ile gündeme geldi.

31 yaşındaki milli futbolcunun sürpriz organizasyonu sosyal medyada çok konuşuldu.