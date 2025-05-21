Kimse beklemiyordu! Gönül Dağı’nda flaş ayrılık: Başrol oyuncusu veda ediyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mayıs 2025 11:08 - Güncelleme: 21 Mayıs 2025 11:12 - Güncelleme:

TRT 1'in fenomen dizileri arasında yer alan Gönül Dağı’nda şaşırtan bir veda oldu. Dizide ‘Ramazan’ rolünü canlandıran Cihat Süvarioğlu ekibe veda ediyor.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı dizisi cumartesi günlerine damga vuruyor. Dizide ‘Ramazan’ rolünü canlandıran Cihat Süvarioğlu ekibe veda ediyor. İlgili Haber Yıldız Tilbe'nin 'Maradona' paylaşımı olay oldu! Çok fena sosyal medyanın diline düştü BU YAZ BİR SİNEMA FİLMİNDE BAŞROL OYNAYACAK Beş sezondur Eskişehir’de çekilen diziye büyük güç katan başarılı oyuncu projedeki sahnelerinin çekimini bu hafta tamamlayacak. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Süvarioğlu’nun bu yaz bir sinema filminde de başrol oynayacağı öğrenildi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız