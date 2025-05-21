Kimse beklemiyordu! Gönül Dağı’nda flaş ayrılık: Başrol oyuncusu veda ediyor
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
TRT 1'in fenomen dizileri arasında yer alan Gönül Dağı’nda şaşırtan bir veda oldu. Dizide ‘Ramazan’ rolünü canlandıran Cihat Süvarioğlu ekibe veda ediyor.
Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı dizisi cumartesi günlerine damga vuruyor.
Dizide ‘Ramazan’ rolünü canlandıran Cihat Süvarioğlu ekibe veda ediyor.
BU YAZ BİR SİNEMA FİLMİNDE BAŞROL OYNAYACAK
Beş sezondur Eskişehir’de çekilen diziye büyük güç katan başarılı oyuncu projedeki sahnelerinin çekimini bu hafta tamamlayacak.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Süvarioğlu’nun bu yaz bir sinema filminde de başrol oynayacağı öğrenildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız