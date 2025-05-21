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Kimse beklemiyordu! Gönül Dağı’nda flaş ayrılık: Başrol oyuncusu veda ediyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kimse beklemiyordu! Gönül Dağı’nda flaş ayrılık: Başrol oyuncusu veda ediyor
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT 1'in fenomen dizileri arasında yer alan Gönül Dağı’nda şaşırtan bir veda oldu. Dizide ‘Ramazan’ rolünü canlandıran Cihat Süvarioğlu ekibe veda ediyor.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı dizisi cumartesi günlerine damga vuruyor.

Kimse beklemiyordu! Gönül Dağı’nda flaş ayrılık: Başrol oyuncusu veda ediyor - 1. Resim

Dizide ‘Ramazan’ rolünü canlandıran Cihat Süvarioğlu ekibe veda ediyor.

Kimse beklemiyordu! Gönül Dağı’nda flaş ayrılık: Başrol oyuncusu veda ediyor - 2. Resim

BU YAZ BİR SİNEMA FİLMİNDE BAŞROL OYNAYACAK

Beş sezondur Eskişehir’de çekilen diziye büyük güç katan başarılı oyuncu projedeki sahnelerinin çekimini bu hafta tamamlayacak.

Kimse beklemiyordu! Gönül Dağı’nda flaş ayrılık: Başrol oyuncusu veda ediyor - 3. Resim

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Süvarioğlu’nun bu yaz bir sinema filminde de başrol oynayacağı öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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