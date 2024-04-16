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Hazine ve Maliye Bakanlığı kafelerdeki KDV oranını %10 olarak arttırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı kafelerdeki KDV oranını %10 olarak arttırdı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Lokanta ve kafelerde KDV oranlarında yapılan değişiklikler gündemi sarsmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ taslağına göre, bu işletmelerde sunulan yiyecek ve içecekler için uygulanacak KDV oranlarında artış öngörülüyor. İşte KDV oranındaki artış ile ilgili tüm detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, lokanta ve kafelerde uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında artış yapmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili olarak hazırlanan tebliğ taslağı, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandı. Taslak, söz konusu işletmelerde uygulanacak KDV oranlarını ve bu oranların hesaplanmasına ilişkin detayları içeriyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kafelerdeki KDV oranını %10 olarak arttırdı - 1. Resim

KDV NE KADAR ARTTI?

Tebliğ taslağında yer alan açıklamalara göre, lokanta ve kafelerde sunulan yiyecek ve içeceklerde KDV oranı artırılacak. Taslak metinde, bu işletmelerin hizmet işletmesi niteliğinde olduğu ve burada sunulan ürünlerin buralarda tüketilmek üzere müşterilere satıldığı belirtiliyor. Bu çerçevede, lokanta ve kafelerde sunulan yiyecek ve içecekler için %10 oranında KDV hesaplanacağı ifade ediliyor. Alkollü içecekler için ise bu oranın %20 olacağı belirtiliyor.

Örneklerle açıklanan taslak metinde, kahvecilerin kendi hazırladıkları ürünlerin yanı sıra dışarıdan temin ettikleri ürünlerin satışının da KDV'ye tabi olacağı vurgulanıyor. Aynı şekilde, pastanelerden telefonla veya internet üzerinden verilen siparişlerin de bu kapsamda değerlendirileceği belirtiliyor.

Tebliğin yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanı'nın bu tebliğin hükümlerini yürüteceği ifade ediliyor. Bu değişiklikler, lokanta ve kafe işletmecileri ile tüketiciler arasında önemli bir tartışma konusu olmaya aday görünüyor.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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