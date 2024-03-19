KDV hangi ürünlerde artacak, sorusu sorgulanmaya başlandı. Mehmet Şimşek'in "istisna, muafiyet ve indirim oranları" söylemi tartışma konusu oldu. Peki, KDV zammı gelecek mi? KDV hangi ürünlerde artacak? Hangi mallarda KDV artacak? İşte detaylar.

KDV zammı uygulanacak mı, sorusu araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in "KDV artışı" açıklamasının ardından gözler seçimden sonra zam gelmesi muhtemel ürünlere çevrildi. Peki, Hangi ürünlerin KDV'si artacak, artacak mı? KDV zammı gelecek mi? İşte tüm merak edilenler.

KDV ZAMMI GELİR Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonist yeni vergi getirilmeyeceğini duyurdu. Şimşek, KDV genel oranı, kurumlar vergisi ve gelir vergisinde de artış olmayacağının altını çizdi fakat 'Ama istisnaları, muafiyetleri, indirim oranlarını gözden geçireceğiz' diye konuştu.

Mehmet Şimşek'in bu yorumu ekonomi çevrelerince KDV'de üst sınır olan yüzde 20'lik oranda artış olmayacağı ancak temel ihtiyaç ürünlerinde uygulanan yüzde 1 ya da 10 gibi oranların artırılacağı şeklinde yorumlandı.

HANGİ ÜRÜNLERİN KDV'Sİ ARTACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in "KDV artışı" açıklamasının ardından, Ekonomist ve Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, birçok kalemde vergilendirme oranlarının artma ihtimalini dile getirerek o ürün gruplarını açıkladı.

Şenol Babuşçu’nun bahsettiği sektörler ise şöyle sıralandı:

-Tekstil ürünleri.

-Giyim ürünleri.

-Çanta ve bavul gibi ürünler.

-Diş fırçası, diş macunu ve diş iplikleri.

-Tiyatro, sinema ve müze gibi kültürel etkinlikler.

-Otel gibi konaklama hizmetleri.

-Yeme - içme sektörü hizmetleri.”

Daha önce yüzde 10 olarak uygulanan KDV’nin belirli kalemlerde yüzde 20’ye çıkartılacağını ifade eden Babuşçu, giyim, temizlik ve kültürel aktiviteleri içeren sektörlerin artıştan etkileneceğini iddia etti.

KDV ARTIŞI OLACAK MI?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu toplantıda, Bakan Şimşek'in kura müdahale edileceğini veya ÖTV ve KDV'de artış olacağını söylediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemelidir."