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Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek KDV oranlarını istismar eden firmaları uyardı! Yapay zeka devreye girdi: Haksız kazanç ve rekabete boyun eğilmeyecek

Bakan Şimşek KDV oranlarını istismar eden firmaları uyardı! Yapay zeka devreye girdi: Haksız kazanç ve rekabete boyun eğilmeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Şimşek KDV oranlarını istismar eden firmaları uyardı! Yapay zeka devreye girdi: Haksız kazanç ve rekabete boyun eğilmeyecek

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten KDV oranlarını istismar eden firmalara sıkı takip uyarısı geldi. KDV'deki oran uyumsuzluklarının tespit edilmesi için başlattıkları yapay zeka destekli çalışmanın tamamlandığını açıklayan Bakan Şimşek, "Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Bakanı Mehmet Şimşek, KDV oranlarını istismar ederek vergi kayıp ve kaçakçılığına yol açan ve böyle haksız kazanç sağlayan firmalara karşı, yapay zeka destekli çalışmaların tamamlandığını duyurdu.
Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinde konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:
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"YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI"

KDV’deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik; Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Risk Analizi Genel Müdürlüğümüzün yapay zeka destekli çalışmalarını tamamladı.

"SAHA DENETİMLERİ YAPILACAK"

Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacak.
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"HAKSIZ KAZANÇ VE REKABETİN TAKİPÇİSİYİZ"

Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz.

SOSYAL MEDYA TİMİ KURULDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ile mücadele çalışmaları kapsamında, yakın zamanda çok sayıda uygulamayı hayata geçirecek. 
Bu kapsamda, Bakan Şimşek'in talimatıyla sosyal medya timi kuruldu. TİM, sosyal medya üzerinden gelen ihbarları bir bir değerlendirmeye alacak.
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Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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