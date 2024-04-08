Bakanlıktan bayram öncesi sıkı denetim! 103 bin gıda kontrol edildi, 45 milyon lira ceza kesildi

Ramazan Bayramı öncesi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gıda denetimi geldi. Bakanlık, ramazan ayında 7 bin 500'ü aşkın görevliyle 103 bin 679 gıda denetimi gerçekleşti. Tespit edilen 1022 uygunsuzluğa 45 milyon lira idari para cezası kesti. Ayrıca 13 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ramazan ayında yaklaşık 103 bin 679 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini ve bu denetimlerde tespit edilen 1022 uygunsuzluk için yaklaşık 45 milyon lira idari para cezası uygulandığını ifade etti. Yumaklı, 7 bin 500’den fazla gıda kontrol görevlisi ile ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde gıda denetimlerini yoğunlaştırdıklarını belirtti.

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"18 BİN 948 İŞLETME HAKKINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULADIK"

Bakan Yumaklı, denetimlere yönelik açıklamasında şunları ifade etti:

Tarladan çatala kadar gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın, güvenilir gıdayı vatandaşımıza sunmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Piyasada haksız rekabetin etkin biçimde önlenmesi için de gayretli bir biçimde çalışıyoruz. Bakanlık olarak 2023 yılında 1 milyon 300 bin gıda kontrolü gerçekleştirdik. Bu kontrollerde 18 bin 948 işletme hakkında idari para cezası uyguladık.

104 BİNE YAKIN DENETİM GERÇEKLEŞTİ

Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde 104 bine yakın denetim gerçekleştirdik. Söz konusu denetimler sonucunda 1022 adet işlem için yaklaşık 45 milyon lira idari para cezası uyguladık, 13 işletme için ise savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu cezalar ağırlıklı olarak bozulmuş, son tüketim tarihi geçmiş gıdalar, kayıt yaptırmadan faaliyette bulunan işletmeler, hijyen kurallarına aykırılık ve Türk Gıda Kodeksine uygunsuzluktan dolayı verildi.

Bakan Yumaklı, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte pastacılık, unlu mamuller vb. alanlarda denetimlerin sıklaştığını belirtti.