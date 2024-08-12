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Hızır Global A.Ş. ve Beytülmal Vakfı'ndan bor hamlesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hızır Global A.Ş. ve Beytülmal Vakfı&#039;ndan bor hamlesi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hızır Global A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Yetiş Grup ve Yetiş+ Çarşı markaları, Türkiye'nin tek organik bor gübresi yöntemini kullanarak tarım yapan Beytülmal Vakfı ile tarım alanında yenilikçi ve çevre dostu bir adım atıyor.

Türkiye'de kimyasal tarım gübresi ve zirai ilaç kullanımına karşı organik bor gübresi yöntemiyle organik tarım yapan Beytülmal Vakfı, İB Grup desteğiyle birlikte ürettiği organik ürünleri Hızır Global A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Yetiş+ Çarşı üzerinden tüketicilere sunuyor. Bu çerçevede üretim noktasında tek kanal Beytülmal Vakfı olurken, ürünlerin halka ulaştırılması kısmında öncü ve tek kanal Hızır Global A.Ş. bünyesinde yer alan Yetiş+ Çarşı oluyor.

İlk defa Türkiye tarihinde bazlı bir ürüne T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, organik olduğu için lisansı “Çed Raporu Gerektirmez Belgesi” “üretim” ve “satış izinlerini” vermesiyle birlikte "Tamamen Türk Yerli ve Milli" olarak kalacağının taahhüdünü veren Hızır Global A.Ş., Beytülmal Vakfı ile güçlerini birleştirerek organik bor gübresi yöntemi ile hem organik ürünler üretiyor hem de toprağı temizleyerek sürdürülebilir tarımı destekliyor. Bu yöntem, bitkilerin sağlıklı organik içerikler taşımasını ve büyümesini destekleyerek üretimde verimi, ürünlerde renk, esans, koku, tat ve randımanı %100 artırıyor.

Hızır Global A.Ş. ve Beytülmal Vakfı'ndan bor hamlesi - 1. Resim

Özellikle kimyasal gübre ve zirai ilaçların aksine, modern tarım teknikleri ve yenilikçi teknolojiler kullanan İB Grup desteğiyle, doğa, çevre, canlı ve insan sağlığına zarar vermeyen Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerinden 80 bin dönüm üzerinde bütün ürünler de 50 yılı aşkın sürede denemeleri tamamlanmış ve resmi kayıtlar altına alınmış %100 yerli hammaddeler ile üretilen organik bor gübresi yöntemi, Türkiye’nin tarım topraklarını temizlemekte ve her türden bitkiyi besleyerek ürünlerin kalitesini artırıyor. Bu sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla, geleceğe yatırım yapılıyor.

Hızır Global A.Ş. ve Beytülmal Vakfı'ndan bor hamlesi - 2. Resim

Organik ürünlerin sağlıklı yaşam için önemli olan bu yöntemle sadece tarım toprakları iyileşmekle kalmıyor, aynı zamanda tüketiciler de daha besleyici ve doğal ürünlere ulaşma imkânını elde ediyor. Bu çerçevede hem çiftçinin kazancı artırılırken hem de tüketicinin sağlığını koruma yönünde önemli bir adım atılıyor ve “en ucuz fiyat garantisiyle” ürünler sunuluyor.

Hızır Global A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı “Hızır Global A.Ş. olarak markalarımız ile tarımda oyunun kurallarını değiştiriyoruz! Beytülmal Vakfı ile olan iş birliğimiz ve İB Grup desteği sayesinde geliştirilen yeni organik bor gübresi yöntemi, tarımda verimliliği ve kaliteyi %100 artırarak sektördeki standartları daha önce hiç olmadığı kadar yükselteceğiz. Tamamen doğa dostu bu yöntemimiz, çiftçimizin kazancını ve tüketicimizin sağlığını ön planda tutuyor. Yerli ve milli bir şirket olarak, Türkiye'de tarımın geleceğini yeniden şekillendiriyoruz. Biz pazara giriyoruz. Tarımın ve e-ticaretin kurallarını yeniden yazacağız!” dedi.

Daha fazla bilgi edinmek için www.yetisplus.com ve www.beytulmalvakfi.org.tr internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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