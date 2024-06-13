İBB sorumluluğunda olan plajlar ve Florya Güneş Plajı'nın 15 Haziran itibarıyla açılması bekleniyor

Yaz ayının gelmesiyle beraber vatandaşlar İstanbul'da gidilebilecek kum plajları ve ücretlerini araştırmaya başladı. İBB sorumluluğundaki plajların 15 Haziran itibarıyla hizmete açılması beklenirken Florya Güneş Plajı açık mı, ne zaman açılacak soruları araştırdı. İstanbul'da plaj ücretleri 2024...

Kurban bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından vatandaşlar İstanbul'da gidebileceği deniz ve plajları araştırmaya başladı. Sıklıkla gidilenler arasında yer alan Florya Güneş Plajı hakkında ise açıldı mı, giriş ücret ne kadar gibi sorular aratıldı.

FLORYA GÜNEŞ PLAJI AÇILDI MI 2024?

İstanbul'daki plajlarda 51 plajda 09.30-19.00 arasında cankurtaran hizmeti verecek olan İBB sorumluluğunda olan plajlar 15 Haziran itibarıyla vatandaşa açılması bekleniyor. Plajlarda 50 jet ski, 4 kurtarma botu, 2 drone, 19 ATV aracı ve 244 gözetleme kulesi bulunmakta.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönettiği yerlerde giriş ücretleri 30 TL ile 60 TL aralığında değişirken İstanbulkart ile giriş yapılacak olan Caddelbostan ve Florya Güneş Plajı'nda ücret 60 TL.

Öğrenci fiyatının 30 TL, yetişkin fiyatının 60 TL olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA PLAJ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Giriş ücretleri öğrenciler için 30 TL olurken engelli ve refakatçileri, 60 yaş üstü ve şehit; gazi aileleri için ücretsiz olarak kullanılabileceği biliniyor.

Geçtiğimiz sene hafta içi 200 TL ve hafta sonu 300 TL olan Büyükada plajının bayram tatilinin sona ermesiyle açılması beklenirken fiyatı henüz açıklanmadı.

Genel olarak İstanbul Sarıyer'de 250 TL ile 750 TL aralığında bir fiyat belirlenirken, Şile'de 200 ile 800 TL aralığında değişkenlik gösteriyor.

Büyükada'da özel plajların ücretinin hafta içi 500 TL civarında olduğu bilinirken en yüksek fiyat Sedef Adası'nda 1000 TL oldu.