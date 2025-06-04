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İmhaları için 20 bin kişi tahliye edildi! İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne geldiler, devasa boyuttalar

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haberler Haberleri  / Anadolu Ajansı

Almanya'nın Köln kentinde bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış 3 bomba uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi. Üç bombanın imhası öncesinde bölgeden yaklaşık 20 bin kişi tahliye edilmişti.

Almanya’da vatandaşları tedirgin eden bir olay yaşandı.

Köln Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, ABD yapımı 3 bombanın imha çalışmaları esnasında tedbir amaçlı, Deutz'daki 1 kilometrekarelik alanda yaşayan 20 binden fazla kişi tahliye edildi.

İmhaları için 20 bin kişi tahliye edildi! İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne geldiler, devasa boyuttalar - 1. Resim

20 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılan en büyük tahliye operasyonu kapsamında Ren Nehri üzerindeki köprüler kapatıldı, tren seferleri iptal edildi, evlerin yanı sıra 58 otel, müze, okul, hastane, huzurevi ve bakımevi boşaltıldı.

Uzman ekiplerin çalışması sonucu bombaların yerel saatle 19.19'da imha edildiği açıklandı.

Bombaların etkisiz hale getirilmesinin ardından kapatılan köprü ve yollar açıldı, tramvay seferleri tekrar kademeli olarak başlatıldı.

İmhaları için 20 bin kişi tahliye edildi! İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne geldiler, devasa boyuttalar - 2. Resim

PATLAMAMIŞ BOMBALAR ETKİSİZ HALE GETİRİLİYOR

Almanya'da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor.
Bu bombalar, uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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