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İngiltere - İspanya 27 kez karşılaşırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İngiltere - İspanya 27 kez karşılaşırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı
İspanya, İngiltere, Euro 2024, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024'te heyecan sürerken yarın final Berlin'de oynanacak. İngiltere ile İspanya'nın karşılaşmasına kısa süre kala oynadığı son maçların sonuçları da gündeme geldi. İki takım toplamda 27 kez karşılaşırken en çok kim galip oldu merak edildi.

İspanya ile İngiltere, EURO 2024 finaliyle 28. kez mücadele edecek. Tüm dünyanın yakından takip ettiği Avrupa Şampiyonası'nda sona yaklaşılırken İngiltere kaç maç kazandı araştırıldı.

İNGİLTERE - İSPANYA SON MAÇLARININ SONUÇLARI

İkili 27 defa mücadele ederken yarınki finalle beraber 28. defa karşılaşacak. Önceki maçlarda İspanya 10 kez kazanırken İngiltere 13 defa galip oldu. 4 kez ise beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmalarda İngiltere 45 gol atarken İspanya 32 gol attı.

En son Ekim 2018 UEFA Uluslar Ligi'nde Sevilla'da mücadele eden ikilinin kazananı 3-2'lik skorla İngiltere oldu.

İngiltere - İspanya 27 kez karşılaşırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı - 1. Resim

EURO 2024 İNGİLTERE - İSPANYA MUHTEMEL 11'LER

İspanya: Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Ruiz, Rodri, Olmo, Yamal, Morata, Williams

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Bellingham, Foden, Kane

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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