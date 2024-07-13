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EURO 2024 finalinde tarihi bir an yaşanacak! Lamine Yamal bir ilke imza atacak

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EURO 2024 finalinde tarihi bir an yaşanacak! Lamine Yamal bir ilke imza atacak
Euro2024, Haber

Spor Haberleri

Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde gözler Lamine Yamal'a çevrildi. İspanyolların genç yıldızı, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin rekorunu geçmeye hazırlanıyor.

İngiltere ile İspanya, Berlin'de oynanacak EURO 2024 finalinde kozlarını paylaşacak.

Turnuvanın genç yıldızlarından olan Lamine Yamal, forma giymesi halinde Renato Sanchez ve Pele'yi geçerek dünya futbol tarihine geçecek.

13 Temmuz 2007 doğumlu Yamal, EURO 2016 finalinde Fransa'ya karşı Portekiz formasıyla 18 yaş 328 günlük iken sahaya çıkan Renato Sanchez ve 1958 Dünya Kupası finalinde, 17 yaş 249 günlük iken İsveç'e karşı forma giyen Pele'yi geride bırakacak.

LAMINE YAMAL'IN DAHA ÖNCEKİ REKORLARI

İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, EURO 2024'te daha önce de rekorlar kırdı.

Şampiyonada B Grubu'nda mücadele eden İspanya'nın, Hırvatistan karşılaşmasında sahaya çıkan Yamal, turnuva tarihinin en genç forma giyen oyuncusu rekorunun (16 yaş 338 gün) sahibi oldu. Daha önce 17 yaş 246 günlükken EURO 2020'de forma giyen Polonyalı Kacper Kozlowski, rekoru elinde bulunduruyordu.

EURO 2024 finalinde tarihi bir an yaşanacak! Lamine Yamal bir ilke imza atacak - 1. Resim

FRANSA AĞLARINI SARSARAK TARİHE GEÇTİ

Yamal aynı zamanda, EURO 2024 yarı finalinde de Fransa'ya attığı şık golle turnuva tarihinin en genç gol atan oyuncu rekorunu da (16 yaş 362 gün) ele geçirdi. Yamal ayrıca bu karşılaşmada maçın oyuncusu ödülünün de sahibi oldu.

Yamal'dan önce Avrupa Şampiyonası'nda gol atan en genç oyuncu rekoru İsviçreli Johan Vonlanthen'e (18 yıl, 141 gün) aitti. Vonlanthen, EURO 2004'te Fransa maçında attığı golle rekoru ele geçirmişti.

İspanyol futbolcu, Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında da 16 yaş 57 günlük iken Gürcistan'a attığı golle, eleme aşamalarında en genç gol atan oyuncu olmuştu.

Düzenleyen:  - Spor
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