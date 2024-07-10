Dünya yıldızını leğende yıkamış! Lamine Yamal ve Lionel Messi'nin 16 yıl önceki fotoğrafı ortaya çıktı

İspanya Milli Takımı ile EURO 2024'te mücadele eden Lamine Yamal'ın 16 yıl önce Lionel Messi tarafından leğende yıkandığı ortaya çıktı. Futbolseverleri şaşırtan anların hikayesi duygulandırdı.

Fransa'ya attığı golle adından söz ettiren İspanya'nın 16 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, Avrupa futbol şampiyonası tarihine geçti.

Rakip ağları sarsan en geç oyuncu olan Yamal'ın daha önce Lionel Messi tarafından leğende yıkatıldığı ortaya çıktı.

UEFA tarafından Fransa - İspanya maçının adamı seçilen Yamal'ın 16 sene önceki fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

MESSI'DEN LAMINE YAMAL'A TARİHİ DOKUNUŞ

Lionel Messi'nin yolundan giden Lamine Yamal, 2007 yılının Aralık ayında bir yardım kampanyasının çekimleri sırasında fotoğraflandı.

Henüz 6 aylık olan Yamal, Messi'nin yıkadığı bir çocuk olarak kadraja girdi.

Tarihi çekimi kayıt altına alan Joan Monfort, Diario Sport gazetesi ve UNICEF'in düzenlediği yardım kampanyası kapsamında bir takvim için çocuklar ve aileleriyle poz verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"UNICEF, Lamine'nin ailesinin yaşadığı Mataro'daki Roca Fonda mahallesinde bir çekiliş yaptı. Camp Nou'da bir Barcelona oyuncusuyla fotoğraf çektirmek için çekilişe katıldılar. Ve çekilişi kazandılar. Messi ilk başta onu nasıl tutacağını bile bilmiyordu. Messi oldukça içe dönük bir adam, utangaç. Soyunma odasından çıkıyordu ve bir anda kendini içi su dolu plastik bir küvet ve içinde bir bebekle başka bir soyunma odasında buldu. Karmaşık bir durumdu."