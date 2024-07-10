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Lamine Yamal'ın babası Faslı olurken annesi Ekvator Gineli

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç futbolcu olan Lamine Yamal'ın dün akşam Fransa - İspanya karşılaşmasındaki performansı büyük beğeni toplarken kişisel hayatı da gündeme geldi. Müslüman mı, dini nedir merak edilirken UEFA tarafından maçın oyuncusu olarak 16 yaşındaki Lamine Yamal'ın seçildi.

Dün akşam EURO 2024'te oynanan Fransa - İspanya maçında gösterdiği performans büyük ses getirirken oyuncunun Lionel Messi ile 16 yıl önceki fotoğrafı da gündem oldu.

LAMİNE YAMAL MÜSLÜMAN MI, NERELİ?

UEFA tarafından İspanya - Fransa maçının adamı seçilen Yamal'ın dinine dair bir açıklama bulunmazken Faslı bir baba ve Ekvator Gineli bir annenin çocuğu olarak doğdu. Gençliğinin büyük kısmını Barselona'da geçirdi.

Lamine Yamal'ın babası Faslı olurken annesi Ekvator Gineli - 1. Resim

KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Yamal, 13 Temmuz 2007 yılında doğarken Barcelona ve İspanya millî takımında sağ kanat pozisyonunda forma giyiyor.

Top sürme, pas verme ve gol atma yetenekleri ile tanınan oyuncu sol ayaklı forvet olurken genelde sağ kanatta oynuyor. Hücum orta saha ve kanat oyuncusu olarak da oynayan Yamal, hızıyla da tanınıyor.

Lamine Yamal'ın babası Faslı olurken annesi Ekvator Gineli - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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