İSKİ su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da bazı ilçelerde su kesintisi meydana gelecek. İSKİ tarafından yapılan açıklamayla beraber İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan yerler hakkında detaylar paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) isale hattında yapılacak çalışma sebebiyle bazı ilçelerde 10 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ), isale hattında bakım çalışma nedeniyle Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi'nin bazı mahallelerinde 7 Mayıs saat 20.00'den itibaren 10 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Çalışmalar nedeniyle İstanbul'da bugün saat 20.00'den itibaren 10 saat süreyle bazı mahallelere su verilemeyecektir. Çalışmalar nedeniyle şu mahallelerde su kesintisi uygulanacaktır.

"Gaziosmanpaşa ilçesinde Bağlarbaşı, Şemsipaşa, Hürriyet, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa ve Karadeniz Mahalleleri. Eyüpsultan ilçesinde Esentepe, Sakarya, Karadolap, Alibeyköy, Yeşilpınar, Akşemsettin ve Çırçır Mahalleleri. Sultangazi ilçesinde 75. Yıl, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri."

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da su kesintisi yaşayacak ilçeler belli oldu.. Buna göre İstanbul'da yaşayan birçok vatandaş "Sular ne zaman gelecek?" "İstanbul su kesintisi""İSKİ su kesintisi sorgulama" gibi birçok soruları araştırmaya başladı.

Güncel İstanbul su kesintileri hakkında bilgi almak için İstanbul su kesintisi listesine tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi edinebilirsiniz.