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İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından savaş bitecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından savaş bitecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden'ın söylediği Gazze'de 3 aşamalı ateşkes teklifinin ardından İsrail cevap verdi. Tüm dünyanın gündeminde yer alan konu ile ilişkin merak edilenler arasında ise savaş bitecek mi, bitti mi soruları yer aldı. İşte savaşın bitmesinin şartları...

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Katar aracılılığıyla Hamas'a 3 aşamalı ateşkes teklifini açıklamıştı. Gazze - İsrail savaşının ne zaman biteceği merak edilirken ateşkes maddeleri neler, şartları ne araması yapıldı.

Joe Biden'ın sunduğu ateşkes teklifine Hamas'ın olumlu bakmasının ardından İsrail'den de cevap geldi.

İsrail devlet medyası Kan'da yer alan haberlere göre esirlerin teslim edilmesinin ardından savaşın biteceğini kabul ettiği iddia ediliyor.

Hamas, teklif için "Biden'ın paylaştığı son ateşkes teklifini olumlu olarak görüyoruz. Kalıcı ateşkes için her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız" demişti. İlk olarak Hamas ile İsrail arasında 6 haftalık ateşkes sağlanmasının ardından İsrail'in çıkarları korunarak rehinelerin Hamas'tan alınması ve sonunda Gazze'nin yeniden toparlanması yer aldı.

İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından savaş bitecek - 1. Resim

Biden  "Çok önemli bir adım attık. Bugün duyuruyorum. Barışı isteyen liderler sesini yükseltmeli. Bu anlaşmayı kabul etmeliler. Rehinelerin evlerine döndüğü, İsrail'in güvenli olduğu bir zaman geldi." dedi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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