İstanbul elektrik kesintisi 11-12-13 Ekim programı! BEDAŞ-AYEDAŞ elektrik kesintisi
11-12-13 Ekim İstanbul elektrik kesintisi programı kapsamında kentin Avrupa ve Anadolu Yakası’nda çok sayıda ilçede planlı çalışmalar yapılacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından duyurulan kesintiler; bakım, şebeke iyileştirme, yatırım ve bağlantı çalışmaları nedeniyle farklı saat aralıklarında uygulanacak.
İstanbul elektrik kesintisi 11, 12 ve 13 Ekim 2026 tarihlerinde Küçükçekmece, Esenyurt, Ümraniye, Kadıköy, Pendik, Başakşehir, Avcılar, Bakırköy, Kartal, Maltepe, Ataşehir, Üsküdar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Eyüpsultan başta olmak üzere birçok ilçede etkili olacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın planlı kesinti programına göre bazı bölgelerde çalışmalar birkaç saat sürerken, bazı mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisinin 8-9 saate kadar uzaması bekleniyor.
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI 11-12-13 EKİM
KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 EKİM 2026
01:00 - 01:30
Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması
Etkilenen Bölge: İstasyon
İstasyon: Halkalı İstasyon Sk.
09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölge: Gültepe
Gültepe: Bağlar, Türe
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması
Etkilenen Bölge: Atakent
Atakent: 223. Sk., 1. İkitelli Sk.
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölge: Söğütlü Çeşme
Söğütlü Çeşme: 1. Fevzi Çakmak, 1. Sümer, 2. Pınar, Koçlar, Pınarbaşı
12:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Kartaltepe, Tevfikbey
Kartaltepe: 1. Ala, 1. Erken, 2. Orkide, 3. Yıldız, Ayla, Hayırlı, Tezcan, Uzun
Tevfikbey: 1. Billur, 2. Orkide, 2. Çeşme, Değer, Halkalı, Hayırlı, Kaptan Çıkmazı, Merkez, Tan, Önder
12:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması
Etkilenen Bölge: Fatih
Fatih: 27 Mayıs, Meltem, Yalı, Şükran
13 EKİM 2026
ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 EKİM 2026
09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Zafer, İncirtepe
Zafer: Adile Naşit, Doğan Araslı
İncirtepe: 252. Sk.
15:15 - 20:00
Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması
Etkilenen Bölge: Akçaburgaz
Akçaburgaz: Uğur Mumcu
12 EKİM 2026
09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölgeler: Akçaburgaz, Osmangazi
Akçaburgaz: 1579., 3026., 3076., Akçaburgaz, Hadımköy Yolu
Osmangazi: 3121.
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Cumhuriyet, Mehterçeşme
Cumhuriyet: Hürriyet
Mehterçeşme: 1936., 1941., 1942., 1943., 1944., 1945., 1946., 1947., 1948., 1949., 1951., 2068.
13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölge: Akçaburgaz
15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölge: Akçaburgaz
Akçaburgaz: 3026., 3076., Hadımköy Yolu
13 EKİM 2026
00:00 - 08:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölgeler: Koza, Selahaddin Eyyubi
Koza: 1677., 1678., 1688., 1689., 1693., 1694., 1695., 1696., 1697., 1701., 1702., 1703.
Selahaddin Eyyubi: 1340., 1342., 1344., 1538., 1540., 1603., 1607., 1608., 1609., 1611., 1612., 1613., 1614., 1615., 1617., Uğur Mumcu
09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölge: Akçaburgaz
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Cumhuriyet, Mehterçeşme
Cumhuriyet: Hürriyet
Mehterçeşme: 1941., 1942., 1943., 1944., 1945., 1951., 1953., 2068.
12:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölge: Akçaburgaz
Akçaburgaz: 3007., 3008., 3011., 3017.
13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölge: Akçaburgaz
Akçaburgaz: 3026.
15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölge: Akçaburgaz
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 EKİM 2026
10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Gündeş, Necip Fazıl, Özcanlı, Başarı, Güneyli, Kömür
12 EKİM 2026
09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Abdullah Azam, Edep, Denizli, Selviler, Keklik, Kuş, Bora, Karadeniz, Kınalı, Deniz, Felek, Reyhan, Zekat, Taşova, Eğridut, Mihrap, Fitre, Ravza, Subay, Hoca Ahmet Yesevi, Şener, Rahmet, İpek
09:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: İnanç Türkeş, Alaçam, Tavukçuyolu, Esmer, Kuşgözü, Asır, Demir, Aziz, Yıldırım, Doğanevler, Müslim, Işın, Elalmış, Tuna, Kiremit, Aksaray, Çınarcık, Beyaz Karanfil, Beka, Muazzez, Kelebek, Sarıyer, Ercan, Sarıgül, Şafak, Kumru, Buhara Cami, Menderes, Cesur
10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Kısmetli, Armada, Boncuk, Menekşe, Aziz Mahmut Hüdayi, Dişbudak, İpek, Genç Osman, Yücealp, Melih, Uğur Mumcu, Dinçer, Namaz, Dicle, Şeker Maslak, Önder, Şerbetçi, Niyet, Yücetepe, Göksel, Adnan Menderes, Sine, Mevsim, Ayışığı, Figan, Meram, Güzin, Tezel, Çelebi, Lokman, Muhabbet, Pelin, Ekber, Kandemir, Cuma, Feyyaz, Çayırönü, Hurma, Tınaztepe, Sevilen, Gülçin, Nihan, Bekirefendi, Sebat, Orhangazi, Güven, Fırat, Dolunay, Muşmula, Yeşildere, Nuh, Servet, İmamı Şafi, Haziran, Doğanay, İmame, Neyzen, İstiklal, Mikail, Ahmet Cevdetpaşa, Kardelen, Gamet, Ezan, Haysiyet, Çığır, Oğuzhan
13 EKİM 2026
11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Kısmetli, Armada, Boncuk, Menekşe, Aziz Mahmut Hüdayi, Dişbudak, İpek, Genç Osman, Yücealp, Melih, Uğur Mumcu, Dinçer, Namaz, Dicle, Şeker Maslak, Önder, Şerbetçi, Niyet, Yücetepe, Göksel, Adnan Menderes, Sine, Mevsim, Ayışığı, Figan, Meram, Güzin, Tezel, Çelebi, Lokman, Muhabbet, Pelin, Ekber, Kandemir, Cuma, Feyyaz, Çayırönü, Hurma, Tınaztepe, Sevilen, Gülçin, Nihan, Bekirefendi, Sebat, Orhangazi, Güven, Fırat, Dolunay, Muşmula, Yeşildere, Nuh, Servet, İmamı Şafi, Haziran, Doğanay, İmame, Alınteri, Neyzen, İstiklal, Mikail, Ahmet Cevdetpaşa, Kardelen, Gamet, Ezan, Haysiyet, Çığır, Oğuzhan
13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Ayabakan, Sükut, Hedef, Anıt, İlkışık, Sebat, Armada, Özgüven, Yemiş, Güven, Şermin, Yücealp, Yeşildere, Sakarya, Pelin, Ecdad, Vadi, Mehmet Akif
15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Beşparmak, Cam, Muti, Morkaranfil, Tahir, Edalı, Seval, Defnedalı, Aruz, Mızrap, Çağdaş, Menba, Hak, Sancak, Güven, Zühre, Meşecik Çıkmazı, Gölet, Ensar, Canfeda, Piknik Çıkmazı, Gülhayat, Zülal Çıkmazı, Üçgen Çıkmazı, Meryemana, Ebrar, Kavak, Sıhhat, Elibol, Gamze, Kazak, Ulupınar, Pelin, Yeşildere, Ecdad, Mehmet Akif, Taşkın, Bilge Çıkmazı, Bülbüldere, Panayır, Çamselvi, Ayasofya, Arıburnu
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 EKİM 2026
09:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Rıhtım, Damga
10:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Güven, Mandıra, Kardeşler, Narçiçeği, Kanyon, Fırat, Sema, Dostlar, Bıldırcın, Paksu, Emir, Özbey, Yasin, Erdemler
13 EKİM 2026
10:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Şahika, Mektep, Dr. Erkin
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 EKİM 2026
10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Doğan, Neslişah, Hat Boyu, Yapıcı, Aydınlı Yolu, Çiğilerik, Belediye, Eylül, İbni Sina, Budak, Adnan Menderes
12 EKİM 2026
09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Salkım, Ihlamur, Dr. Orhan Maltepe, Sebil, Akasya, Buse, Sabri Taşkın, Dağ Çiçeği, Kızılay, İpek, Hat Boyu, Burhan Toprak
10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Emek, Kafi, Yeni Mithatpaşa, Mukaddime, Gülün Adı, Abdülhalik Renda, Santral, Parlar, Baharlı, Hat Boyu, Sarıgül, Hasbahçe, Çarıkçı, Ütopya, Ilgaz, Sardunya, Uluçınarlar
11:00 - 12:45
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Karaağaç, Hudut, Kaktüs, Muhabbet, Tayyare, Kemal Paşa, Uzun, Çuhadar, Umut, Çiçek, Demokrasi, Bağlar, Neva, Ovacık, Topselvi, Sunar, Çeşni, Yeşil, Balkan, Şerbetçi, Yavuz, Akyol, Süslü, Horon, Sırça, Asya, Nesim, Pir, Çayköy, Nesrin, Çiçekpınar, Ay, Yonca, Seğmen
13 EKİM 2026
10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Kılıç, Parlar, Uluçınarlar, Mukaddime, Süreyyapaşa
10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Emek, Kafi, Yeni Mithatpaşa, Mukaddime, Gülün Adı, Abdülhalik Renda, Santral, Parlar, Baharlı, Hat Boyu, Sarıgül, Hasbahçe, Çarıkçı, Ütopya, Ilgaz, Sardunya, Uluçınarlar
11:00 - 12:45
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Sarıköy, Balcı, Mahinur, Şehit Fethi, Güner Çıkmazı, Bostan, Yelkenli, Sabah, İyimser, Caner, Derecik, Terazi, Mehter, Taşlıyol, Kasımpatı
AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 EKİM 2026
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Denizköşkler, Gümüşpala
Denizköşkler: Güray, Muhtar Kazım Akgül, Set, Derya, Mine
Gümüşpala: Değirmen, Yelpaze, Şair Nedim
13 EKİM 2026
01:00 - 04:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 EKİM 2026
08:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölge: Yeşilköy
Yeşilköy: Ahmet Taner Kışlalı
13 EKİM 2026
00:00 - 05:00
Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Zeytinlik, Şenlikköy
Zeytinlik: Fazıl Paşa
Şenlikköy: Akasya, Buket, Cevizli, Ekşi Nar, Florya, Hürriyet, Çevre
08:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Cevizlik, Kartaltepe, Yenimahalle, Yeşilköy
Cevizlik: Hatboyu Çıkışı, Niyazi Bey
Kartaltepe: Avniye, Behire, Belediye Hekimi, Filiz, General Şükrü Kanatlı, Gençler, Kartaltepe, Mektupcu, Park Önü, Ruşenbey, Sefali, Terakki
Yenimahalle: 10 Temmuz, Aralık, Hazırlık, Huban, Mektep Arkası, Mektep Yolu
Yeşilköy: Ahmet Taner Kışlalı, Anafartalar, Baharistan, Fidan, Gazi Evrenos, Gülibrişim, Havacı Muzaffer Erdönmez, Mehmet Akif Ersoy, Nigar Hanım, Pembe Menekşe, Serbesti, Teyyareci Nuri, Yeşilköy İstanbul, Zambak
KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 EKİM 2026
09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Soğanlık, Yaşar Doğu, Barut, Şehit Dursun Kaya, Kirazçiçeği, Kuyulu, Yeşilçay, Başaran, Arda, Gürsel, Mareşal Fevzi Çakmak, Blokevleri, Kazım Karabekir, Hızırreis
09:00 - 10:45
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Divan, Sunar, Cansev, Tadım, Ovacık, Topselvi, Kadim, Ayvalık, Eyvan, Gülbeyaz, Kıvılcım, Dere, Neva, Şehit Üsteğmen Gökhan Yavuz, Umur, Gülgün, Özgümüş, Yenidünya, Hareket, Sinan, Turgutpaşa, Ün, Mineral, Tepe, Bağlar, Ortaç, Topel, Orbay, Ayla
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Firdevs, Erguvan, Seheryeli
09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Makber Çıkmazı, Kartanesi, Meraklı, Kaya, Küme, Taşkan, Gizem, İlknur, Sezin, Heybeli, Şaşkın, Tuncer, Şatafatlı, Mühendisler, Dinar, Çiğtanesi, Mithatpaşa
09:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Kamelya, Kanaat, Sancaktar, Işıldak, Bahçeler, Röper, Adalar, Nirengi, Koray
11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Gürsel, İncirli, Güneş, Orhan Veli, Soğanlık, Blokevleri, Başaran, Boncuk, Celal Atik, Sudeposu
11:00 - 12:45
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Karaağaç, Hudut, Kaktüs, Muhabbet, Tayyare, Kemal Paşa, Uzun, Çuhadar, Umut, Çiçek, Demokrasi, Bağlar, Neva, Ovacık, Topselvi, Sunar, Çeşni, Yeşil, Balkan, Şerbetçi, Yavuz, Akyol, Süslü, Horon, Sırça, Asya, Nesim, Pir, Çayköy, Nesrin, Çiçekpınar, Ay, Yonca, Seğmen
13:00 - 14:45
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Çeşmeli, Süslü, Demokrasi, Kaptanpaşa, Benli, Bostan, Çiçekpınar, Yonca, Özen, Karaca, Çeşminaz, Afyon, Kayısılı, Platin, Halay, Altay, Şehnaz
13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Adem Yavuz, Huzurtepe, Mormenekşe, Şengül, Hale, Muştu, Hüdaverdi, Güneş, Atmaca
15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Karaağaç, Feray, Vefa, Gölgeli, Algül, Aydeniz, Yavuz, Ulunay, Dumandağı, Uluyayla, Pir, Kavaklı, Yeşil, Haziran, Fener, Balkan
13 EKİM 2026
09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Sudeposu, Soğanlık, Güneş, Ada, Adem Yavuz, Yöre, Buğday, Çeşmebaşı
09:00 - 10:45
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Derecik, Caner, Ersin, Mehter, Bostan, Okyanus, Kasımpatı, Karaca, Sezen, Esinti Çıkmazı
09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Mutlu
09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Nihavent, Songül Çıkmazı, Mazhar, Limonkabuğu, Asude, Perçin, Tahir, Şadırvan, Gökhan, Hicaz, Lalegül, Köşe, Garip, Kıvanç, Gizem, Ok, Köksal, Sarp, Gülpembe, Gazanfer Bilge
11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Karayel, Ak, Ara, Badem, Şengül, Güneş, Cesur, Yurttaş, Güneşli, Sütçüler, Ekin, Adem Yavuz, Göl, Zeytinlikevler, Çeşmebaşı, Soğanlık, Havan, Yöre, Fahri Korutürk, Tarlabaşı, Yazgülü
11:00 - 12:45
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Sarıköy, Balcı, Mahinur, Şehit Fethi, Güner Çıkmazı, Bostan, Yelkenli, Sabah, İyimser, Caner, Derecik, Terazi, Mehter, Taşlıyol, Kasımpatı
13:00 - 14:45
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Kahraman, Gülin, As, Elmas, Toprak, Arkoz, Ayberk, Fikret, Topselvi, Tekin, Genç, Vefakar, Perlit, Tan, Konfor, Duruçay
13:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Doğu, Enginler, Akbulut
13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Çetinkaya, Akça, Adem Yavuz, Kuzey, Yakacık, Yeşilköy, Ekin, Atılgan, Dostlar, Cengiz Topel, Zeytinlikevler, Ara, Güzelbahar, Havan, Soğanlık, Göl, Başkomutan
15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Fedakar, Ersin, Yonca, Kayısılı, Diyar, Ay, Dilruba, Elmas, Şehnaz, Gülşah, Özlü, Edebali, Panayır, Salih, İhtişam, Altay, Subay, Kubilay, Platin, Alim, Kandil, Bostan, Şiir
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 EKİM 2026
10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Ak, İncirlim, Sima Çıkmazı, Kılavuz Çayırı, Polis Mahmut, Yavru, Zafer, Özüdoğru, Lale, Sevgi Çiçeği, Akasyalı, Üçkardeşler, Gülbahar, Efe, Ergin, Varol, Hak Çıkmazı, Çimen, Karanfilci, Muhteşem, Zeytin, Güllü, Demirli, Zümrüt, Papatyalar
13 EKİM 2026
09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Samyeli Çıkmazı, Oyacı Çıkmazı, Yavuz Selim, Sakar, Kümbet, Kurşunlu, Tugay Yolu, Cemre Çıkmazı
ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 EKİM 2026
09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: 3094., Özbirlik, 3035., 3006., 3029., 3038., 3099., 3026., 3031., 3033., 3001., 3036., 3098., 3040., 3097., 3032., 3100., 3101., 3039., 3096., 3025.
10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: 31., 24., 33., 35.
11:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: 3042., 3025., 3032., 3078., 3069., 3079., Sandal, 3081. Çıkmaz, 3076., 3044., 3048., 3047/1., 3086., 3055., 3082., 3001., 3066., 3070., 3085., 3049., 3004., 3065., 3080., 3068., 3087., 3045., 3077., 3002., 3050., 3084., 3075., 3028., 3054., 3043., 3005., 3078/1. Çıkmaz, 3083.
13:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Ayışığı, 3046., 3027., 3004., Sandal, 3001., 3056/1., Karaçam, 3056., Bingöl, Ada, 3055., 3052., İkinci Turan, Emrah, Özdoğan, Namık Gedik, Erdoğan, Latife Hanım, Aşık Veysel, 3051., 3049.
14:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: 3002., Sakin, Hasan Polatkan, 3037., 3039., 3041., 3048., 3028/1., 3047/1., Ahmet Eren, Örneklik, Bingül, Halıcılar Cami, Tomurcuk Çıkmazı, Nuri Pakdil, Hacıoğlu, 3056., Salih Omurtak, Küçük Papatya, Sarı Harman, Uygar, Beyaz Kumru, 3028., 3047., 3046., Mustafapaşa, 3048/1., Piraye Çıkmazı, Fidanlı
16:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Vecibe, Balaban, Çemen, Atatürk, İnönü, Pehlivan Yaşar Doğu, Ali Fuat Başgil, Kılavuz, Bereket, Bünyamin Efendi, Dost, Salih Omurtak, Hakanlar, Yuva, Yapraklı, Fatin Rüştü Zorlu, Kürdan, Balabanağa, Fidanlı, İbrahim Müteferrika, Başkomutan, Pelin
13 EKİM 2026
09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Kürdan, Postane, Çemen, Gül, Mustafapaşa, Ödül, Hacılar Cami, Fidanlı, Ahmet Eren, Dost, Başkomutan, Hattat, Vecibe, Sazanlar Çıkmazı, Balabanağa
11:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Ali Fuat Başgil, Pehlivan Yaşar Doğu, Köknarlı, Sokullu Mehmetpaşa, Mehtaplı, Aktuğ, Şükrüpaşa, Karacaoğlan, Çalık, Taşkın, Bünyamin Efendi, Öztürkler, Maviay, Turan, Mert, Cevher, General Tahsin Yazıcı, Hacıbekir, Adnan Menderes, Düzova, Gülşen, Salih Omurtak, Bayındır, Güneysu
13:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Muhlis, Gülşen, Şehit Cahar Dudayev, Çınarcık, Emekliler, Kuruçeşme, Sefer, Bıçkın, Erciyes, Ziya Gökalp, Karacaoğlan, Gülmercan, Bingöl, Rami, Ziya Çıkmazı, Taylan, Güneysu, Bingül, Aşık Veysel, Turan, Ziyapaşa, Hacıbekir, Vezir, Mehmet Katip, Sedir
14:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Kafkas, Adnan Menderes, Demiray, Bilen, Binikli, General Tahsin Yazıcı, Yağmur, Regaip, Alemdar Mustafa Paşa, Hamit Kaplan, Ünaydın, Elçiler, Veziroğlu, Taşkın, Şükrüpaşa, Hedef, Sokullu Mehmetpaşa, Gazi Çıkmazı, Sıraselvi, Düzova, Yeşilay, Sezen, Suşehri, Sabri Bakkal, Cemalpaşa
16:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Söğütlü, Karadeniz, Karadeniz Çarşı, Kösebey, Sancak, Tahralı, Eski Çiftlik Yolu, Sarıkamış
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 EKİM 2026
09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Hacı Rüstem, Abdullahağa Çeşme, Kalaycı Şükrü, Sünnetçi, Eskiçınar, Abdullahağa, Hacı Kerimağa, Beybostanı
09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: 3094., Özbirlik, 3035., 3006., 3029., 3038., 3099., 3026., 3031., 3033., 3001., 3036., 3098., 3040., 3097., 3032., 3100., 3101., 3039., 3096., 3025.
BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 EKİM 2026
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Etkilenen Bölge: Adnan Kahveci
Adnan Kahveci: Cebeci
13 EKİM 2026
00:00 - 08:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölge: Cumhuriyet
Cumhuriyet: Cumhuriyet
GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 EKİM 2026
09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Bölge: Mevlana
Mevlana: 881.
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Bölgeler: Hürriyet, Şemsipaşa
Hürriyet: 293., 296., 297., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 304., Başaran, Cengiz Topel, Rumeli
Şemsipaşa: 19., 21., 23., 24., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 37., 41., 43., Cengiz Topel, Şehit Ali Köse, Şehit Cengiz Karcıoğlu
10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölge: Mevlana
Mevlana: 884.
SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 EKİM 2026
10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölge: 75. Yıl
- Yıl: 1303., 1303/1., 1304., 1306., 1306/1., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1313., 1315., 1321., 1322., 1323., 1324., 1324/1., 1325., 1326., 1326/1., 1326/2., 1326/3., 1327., 1328., 1331., Cumhuriyet, Şehit Yusuf Yengin
12 EKİM 2026
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Bölge: Sultançiftliği
Sultançiftliği: 166.
10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: 50. Yıl, Uğur Mumcu
- Yıl: 2242., F
Uğur Mumcu: 2242.
13 EKİM 2026
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Bölgeler: Cebeci, Uğur Mumcu
Cebeci: 1. Cebeci, 2488., 2493., 2494., 2495., 2496., 2497., 2500., 2501., 2502., 2503., 2504., 2505., 2506., 2806., U, V
Uğur Mumcu: Atatürk
ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 EKİM 2026
08:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Turgut Reis, Kemer, Namık Kemal
Turgut Reis: 510.
Kemer: 900., 900/1., Aşiyan, 940., Kemer
Namık Kemal: 2.
11:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Çifte Havuzlar, Turgut Reis, Fevzi Çakmak
Çifte Havuzlar: Sarıgöl
Turgut Reis: 457., 458., 459.
Fevzi Çakmak: 1115., 1121., Ferhatpaşa
GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 EKİM 2026
07:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Güneştepe, Sanayi
Güneştepe: Kamer
Sanayi: Güvenç, Kale
08:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Akıncılar, Mareşal Çakmak
Akıncılar: Mahmudiye, Yürüten
Mareşal Çakmak: Ayvacık, Mahmudiye, Ortaç, Soğanlı, Öğretici, İnönü
ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 EKİM 2026
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Bölge: Atatürk
Atatürk: Gelibolu, Sonbahar, Türksoy, Ömür
11:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Bölgeler: Nenehatun, Taşoluk, Yavuz Selim, İslambey
Nenehatun: Altındal, Alicenap, Gazel, Kıbrıs
Taşoluk: Kent
Yavuz Selim: Ahbap, Bahriyeli, Balkoç, Batıhan, Cantürk, Cihanser, Deva, Dilruba, Ertekin, Handegül, Hasankeyf, Işıklar, Kıbrıs, Kılıçalp, Kırçeşme, Malkoç, Mazhar, Mehveş, Mesudiye, Mürvet, Mikail, Mircan, Safir, Seymen, Sıdıka, Sırdaş, Sokullu Mehmet, Tansel, Tatlıpınar, Testi, Yedi Göller, Zabit, Çamözü, Çeliktepe, Özgiray, İklim
İslambey: Abide, Aktepe, Akça Mescit, Alpnur, Aysungur, Başkaya, Beysan, Botanik, Cafer, Defterdar, Eskikale, Eğilmez, Fetih, Güzin, Havadar, Kıbrıs, Kınalızade, Mavi Cami, Mutlu, Piyade, Saruhanlı, Saygılı, Sena, Serasker, Sokullu Mehmet, Ulubatlı Hasan, Uncu, Yeniçeri, Çamburnu, Özbağ, Özlemli, Şentürk
SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 EKİM 2026
10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölge: Baltalimanı
Baltalimanı: Baltalimanı Hisar
13 EKİM 2026
09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Bölgeler: Ayazağa, Reşitpaşa, Darüşşafaka, Çamlıtepe
Darüşşafaka: Ayaz, Darüşşafaka, Harput Çıkmazı
Çamlıtepe: Akgün, Ayaz, Ağaç, Dinç, Yener, Zap Suyu, Çaba, Çamlı Çıkmazı, Çayıryolu, İlhan
Reşitpaşa: Alaca Menekşe Çıkmazı, Bozkır Gülü Çıkmazı, Cengiz Topel, Hacı, Hacılar Çıkmazı, Karadenizliler, Karagöl Çıkmazı, Katar, Keskin Dere, Kış Çiçeği Çıkmazı, Kutu Çıkmazı, Mor Lale, Muhtarlar, Reşitpaşa Bilinmeyen, Trafo, Öz Söğüt Çıkmazı
ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 EKİM 2026
08:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Seyitnizam, Sümer, Gökalp, Yenidoğan
Seyitnizam: Şehit İsmet Çavuş, G/4., G/5., G/6., G/7., G/8., Mevlana, Şehit Erkan Alyanak
Sümer: 203., 204., 211., 29/11., 29/14., 29/15., 29/5., 29/7., 29/9., 30/13., 30/4., 5., 8/2., 8/3., Çiçek, Şehit Er Yavuz Bahar, Şehit Piyade Er Yaşar Yeşilkır
Gökalp: 239., 250., 255., 256., 258., 259., 39/4., 39/8., 42/3., 42/4., 44/1., 44/2., 44/4., 44/5., 44/6., 44/7., 46., 46/4., 48., 48/4., 49/1., 49/2., 51., 51/2., 51/3., 51/4., 58. Bulvar, 58/3., 58/4., 58/5., Hasan Sevim, Mektep Önü
Yenidoğan: 239., 42/5., 42/6., 46., 48., 58. Bulvar, 58/2., 58/3., Şehit Komiser Günaydın
13 EKİM 2026
08:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Gökalp, Seyitnizam
Gökalp: 39/2.
Seyitnizam: Demirciler Sitesi 1.
BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 EKİM 2026
10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması
Etkilenen Bölge: Yenidoğan
12 EKİM 2026
08:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Kartaltepe, Cevatpaşa
Kartaltepe: Enverpaşa, Kültür, Narçiçeği, Şehit Ömer Halisdemir, 58.
Cevatpaşa: Eski Edirne Asfaltı, Kemaliye, Çetin
13 EKİM 2026
00:00 - 07:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölge: Kocatepe
Kocatepe: 1. Geçit, 13., 14., 15., 16., 19., 2. Geçit, 20., 25., 3., 5., 6., 9., Gümrük İskelesi, Kantarcılar, Pazar, Yağ İskelesi, Şehir Parkı
08:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Muratpaşa, Kartaltepe, Yıldırım, Altıntepsi
Muratpaşa: Ata, Meram, Merkez, Sofular, Sokullu, Cemiyet, Dökümcüler, Farabi, İnan
Kartaltepe: Mercan, Süleyman Şah
Yıldırım: Başak
Altıntepsi: Altıntepe, Kalecik Çıkmazı, Kubilay, Kuyu, Petek, Ümit
SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 EKİM 2026
16:00 - 21:00
Kesinti Nedeni: Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölge: Cumhuriyet
Cumhuriyet: Değirmenci Adil, Doktor Cemal Kozanoğlu, Meclis, Turgut Özal, Çalıkağa
12 EKİM 2026
10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması
Etkilenen Bölge: Mimar Sinan Çanta
10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Bölge: Semizkumlar
Semizkumlar: Canik, Terakki, Çay, Öncü
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 EKİM 2026
09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Çil, Akay, Çiçek, Çağdaş, Fatih Sultan Mehmet, Bronz, Söğüt, Sevgi, Zambak, Rezene, Özgürlük
09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Kural Çıkmazı, Bağlar, Ressam Mehmet, Çamdalı Çıkmazı, Reşadiye
09:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Fatih Sultan Mehmet, Gurbet, Ahududu, Özkan, Sevgi
10:00 - 18:15
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Değirmenler Çıkmazı
12:00 - 13:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Selvi, Yiğit, Nazik, Mehmet Akif Ersoy, Uysal, Ahududu, Kuşak, Ebru, Düz, Burçak, Sevgi, Özkan, Hasret, Aydoğan, Nur Yolu, Kale, Has, Dilek, İbrişim, Özgürlük, Türkan, Yeşilyurt, Akay, Mert, Kamer, Eylem
13:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Tutku, Tambur Çıkmazı, Esenler Çıkmazı, Reşadiye, Beykoz, Kural Çıkmazı
15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Balkan, Erguvan, Kesikkaya
13 EKİM 2026
09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Gülveren, Korkuteli Çıkmazı, Çavuşbaşı, Bedesten, Üstün, Fatih, Reyhanlı Çıkmazı, Er
09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Sedef, Melike, Güzin, Turaç, Çayır, Dindere, Çevre, Gülsüm, Sakarca, Aladoğan, Bıldırcın, Tavus Kuşu, Kahya, Çakır Kuşu, Ilıman, Başpınar, Dağ Bülbülü, Gürsu, Poyraz Kuşu, Kınalı Keklik, Kar Serçesi, Doğan
10:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Tutku, Dahi Çıkmazı, Dildar
11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Kısmetli, Armada, Boncuk, Menekşe, Aziz Mahmut Hüdayi, Dişbudak, İpek, Genç Osman, Yücealp, Melih, Uğur Mumcu, Dinçer, Namaz, Dicle, Şeker Maslak, Önder, Şerbetçi, Niyet, Yücetepe, Göksel, Adnan Menderes, Sine, Mevsim, Ayışığı, Figan, Meram, Güzin, Tezel, Çelebi, Lokman, Muhabbet, Pelin, Ekber, Kandemir, Cuma, Feyyaz, Çayırönü, Hurma, Tınaztepe, Sevilen, Gülçin, Nihan, Bekirefendi, Sebat, Orhangazi, Güven, Fırat, Dolunay, Muşmula, Yeşildere, Nuh, Servet, İmamı Şafi, Haziran, Doğanay, İmame, Alınteri, Neyzen, İstiklal, Mikail, Ahmet Cevdetpaşa, Kardelen, Gamet, Ezan, Haysiyet, Çığır, Oğuzhan
12:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Hüner, Şehit Erkan Karakaş, Şafak, Hüzün, Kırlangıç, Çatalkaya, Kuran Kursu, Başaran, Kabile, Demir, Dilek, Göle, Nebula, Sırma, Kartalkaya, Hünkar, İrfan, Temel, Gözeler, Karacaoğlan, Seyhan, Mevlevi, Sedef, Seyit Gazi, Keşif, Adil, Çakmak, Latif, İnan
13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Ayabakan, Sükut, Hedef, Anıt, İlkışık, Sebat, Armada, Özgüven, Yemiş, Güven, Şermin, Yücealp, Yeşildere, Sakarya, Pelin, Ecdad, Vadi, Mehmet Akif
14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Selma Çıkmazı, 75. Yıl, Canfeda Çıkmazı
SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 EKİM 2026
09:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Yenice, Ordu
09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Canlı, Talih, Mertler, Açangül, Şenlik, Sağlam, Yakup, Mesut
12:00 - 13:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Selvi, Yiğit, Nazik, Mehmet Akif Ersoy, Uysal, Ahududu, Kuşak, Ebru, Düz, Burçak, Sevgi, Özkan, Hasret, Aydoğan, Nur Yolu, Kale, Has, Dilek, İbrişim, Özgürlük, Türkan, Yeşilyurt, Akay, Mert, Kamer, Eylem
13 EKİM 2026
09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Akbaba, Cengaver, Yenice, Açelya, Razi, Coşkun, Martı
09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Yakacık
10:45 - 12:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Beykoz, Mertler, Ayazma, Ormanözü, Ekol, Karçiçeği, Baldemir, Polenez, İhvan, Çatak, Paşaçayırı, Said Nursi, Kaleci, Zemheri, Çakabey, Gökdere, Barlas, Yeşilova
14:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Somuncu, Hamidiye, Erkan, Kemal, Yakuphan, Ekrem
SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 EKİM 2026
09:00 - 10:15
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Güngören, Dere, Tekin, Tebriz, Deniz Feneri, Kuruçay Çıkmazı, Akşemsettin, Gündüz, Meram, Caferi Sadık, Valide, Dost, Mekke, Tavuskuşu, Barbaros, Demirci, Dede Efendi, Mert
09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Sıhhiye, Lüle, Keramet
09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Feshane, Huzur, Demokrasi, Çamlık, Özdemir, Armağan, Saray, Kadirli, Doğa, Cebesoy, Bağlık, Aktaş, Cinnah, Yeniyol, Ahmet Kavak, Tevazu Çıkmazı, Nazır, Fatih, Mahmut Paşa, Sarpkaya, Demirsoy, Yeşilkent, Asalet
10:45 - 12:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Dedebağ, Acun, Papatya, Yelken, Vahid, Çim, Demirci, Gizem, Gündüz, Öykü, Aydan, Solmaz, Sağlık, Bahama, Çiğdem, Baba İlyas, Akın, Açıkalın, İsabet, Çağıl, Yazlık, Kargı, Yeşilbayır, Barbaros, Balaban, Hazine, Dolu, Kuşkonmaz, Yadigar, Yıldırım, Seher, Tanyeri, Hareket, Tekin, Atmaca, Valide, Kahraman, Zafer, Takat, Sığırcık, Zikir, Taşkapı, Özlem, Meram, Mert, Gazi, Hızır Reis, Dede Efendi
13:00 - 14:15
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Süleyman Gazi, Damla, Şan, Gazi Paşa, Ensar, Terazi, Nazır, Kuşçayırı, Şeyh Şamil, Damar, Ahmet Kavak, Gönül, Eyüp, Demokrasi, Tebliğ, Hicret, Kaptanı Derya
14:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Ammar, Spor Yolu, Piri Reis, Konarı, Hikmetyar, Şair, Asya
14:45 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Dildar, Demokrasi, Abbas Medeni, Biberlik, Gecem, Altınova, Göçmen, Nezafet, Bosna, Hüdaverdi, Şeyh Şamil, Cilve, Gönül, Denizyıldızı
13 EKİM 2026
09:00 - 10:15
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Zekat, Haymana, Zümrüt, Han, Görele, Gönül, Alem, Kılavuz, Konuk, Vadi, Serdar, Yasemin, Müslüm, Hambeli, Hanif, Dülger, Emin, Rızık, Hilal, Altınova, Kahya, Bahtiyar, Muhatap, Hızır Reis, Abbas Medeni, Bosna, Nezafet, Çukur Yayla, Bahçeler, Ahmet Kavak, Yörük, Ensar, Akın Yolu, Alamut, Mücahit, Muhacir, Seçkin, Karapınar, Dildar, Kuşluca Çıkmazı, Mehtap, Kristal, Şeref, Halı, Kumluca, Burak, Biberlik, Şeyh Şamil
09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Kerkük, Bakkaloğlu, Gülbağı, Şenlik, Minber, Bayram, Hikmetyar, Bosna, Mühürdar, Beyazgül, Gülyolu, Bayır, Ferhat, Aziz, Çardak, Esenler
09:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Kırlangıç, Çatalkaya, Kuran Kursu, Başaran, Kabile, Adil, Göle, Kartalkaya, Karacaoğlan, Seyhan, Keşif, Latif, İnan
10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Antalya, Karataş, Sincan, Alparslan, Sinop, Matem, Kurşun, Palamut, Tahir
10:45 - 12:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Beykoz, Mertler, Ayazma, Ormanözü, Ekol, Karçiçeği, Baldemir, Polenez, İhvan, Çatak, Paşaçayırı, Said Nursi, Kaleci, Zemheri, Çakabey, Gökdere, Barlas, Yeşilova
12:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Hüner, Şehit Erkan Karakaş, Şafak, Hüzün, Kırlangıç, Çatalkaya, Kuran Kursu, Başaran, Kabile, Demir, Dilek, Göle, Nebula, Sırma, Kartalkaya, Hünkar, İrfan, Temel, Gözeler, Karacaoğlan, Seyhan, Mevlevi, Sedef, Seyit Gazi, Keşif, Adil, Çakmak, Latif, İnan
13:00 - 14:15
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Kemerler, Tuna, Baldemir, Atılgan, Beykoz, Yayalar, Pelitören, Rüstem, Cahit, Gazanfer, Cide, Said Nursi, Sümbül, Mehmet Zahid Kotku, Enes, Yıldız, Böğürtlen, Susam, Bulak, Filistin
14:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Somuncu, Hamidiye, Erkan, Kemal, Yakuphan, Ekrem
14:45 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Sarpun, Kule, Üsküp, Gökçeler, Aslı, Yosun, Cabir, Hamidiye, Çayıraltı, Uluyayla, Medine, Pelit, Kanlıca, Zonguldak, Vahdet, Sarıköy, Yedikule, Tabur, Üçpınar, Şimşek, Dırama, 4. Murat, Arşın, Höyük, Yıldızeli
ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 EKİM 2026
09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Nadir, Pınar, Özger, Seymen, Geredeli, Çelebi, Göçe, Kandıra Ağva Yolu, Bucaklı, Sergen, Yeşilyol, Öztaş, Büyükbucaklı Çelebi Yolu, Amber, Karaman, Akdere, Katip Çelebi, Nisan, Mezarlık Altı, Petek, Oya, Elvan, Ağaç, Yazıcı, Aktepe, Türbe Bayırı, Kestane Çıkmazı, Ozanlar, Armutlu, Meriç, Akan Dere, Çınarcık, Köy Altı, Teke, Gür, Elma Tarlası, Öner, Aygün, Ağaçdere, Özdemirler, Yazımanayır, Sezeroğlu, Acarlar, Kışla, Sofular, Işıl, Melodi, Osmanköy, Seyyah, Ubeyli, Kırmızıgül, Karagül, Miras, Dörtyol, Hancı, Hedef, Gülümse, Manyas, Camgöz, Günbatımı, Makul, Bahargül, Gülsuyu, Karahisar, Uzman, Akpınar, Bade, Sahilköy, Ulupınar, Haşmetli, Gelişim, Karabulut, Dahi, Enes, Bergüzar, Kalecik, Yenilik, Sarıgöl, Taşoluk, Goncabayırı, Kadırga, Asım
13 EKİM 2026
09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Firuz, Tomurcuk, Pınar, İlbey, Zeytinli, Gülderen, Ecmel, Ertürk, İstikbal, Büyükbucaklı Çelebi Yolu, Beyzade, Gürcan, Ebabil, Kadıköy, Sıra Selvi, Katip Çelebi, Pehlivan, Selim, Şehzade, Ağaçlık, Kabakoz, Spor, Piknik, Reis, Kabakoz-Çayırbaşı Yolu, Çiğtanesi, Güvence, Doğancılı