11-12-13 Ekim İstanbul elektrik kesintisi programı kapsamında kentin Avrupa ve Anadolu Yakası’nda çok sayıda ilçede planlı çalışmalar yapılacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından duyurulan kesintiler; bakım, şebeke iyileştirme, yatırım ve bağlantı çalışmaları nedeniyle farklı saat aralıklarında uygulanacak.

Kaydet a- | +A

İstanbul elektrik kesintisi 11, 12 ve 13 Ekim 2026 tarihlerinde Küçükçekmece, Esenyurt, Ümraniye, Kadıköy, Pendik, Başakşehir, Avcılar, Bakırköy, Kartal, Maltepe, Ataşehir, Üsküdar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Eyüpsultan başta olmak üzere birçok ilçede etkili olacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın planlı kesinti programına göre bazı bölgelerde çalışmalar birkaç saat sürerken, bazı mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisinin 8-9 saate kadar uzaması bekleniyor.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI 11-12-13 EKİM

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 EKİM 2026

01:00 - 01:30

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması

Etkilenen Bölge: İstasyon

İstasyon: Halkalı İstasyon Sk.

09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölge: Gültepe

Gültepe: Bağlar, Türe

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması

Etkilenen Bölge: Atakent

Atakent: 223. Sk., 1. İkitelli Sk.

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölge: Söğütlü Çeşme

Söğütlü Çeşme: 1. Fevzi Çakmak, 1. Sümer, 2. Pınar, Koçlar, Pınarbaşı

12:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler: Kartaltepe, Tevfikbey

Kartaltepe: 1. Ala, 1. Erken, 2. Orkide, 3. Yıldız, Ayla, Hayırlı, Tezcan, Uzun

Tevfikbey: 1. Billur, 2. Orkide, 2. Çeşme, Değer, Halkalı, Hayırlı, Kaptan Çıkmazı, Merkez, Tan, Önder

12:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması

Etkilenen Bölge: Fatih

Fatih: 27 Mayıs, Meltem, Yalı, Şükran

13 EKİM 2026

İstanbul elektrik kesintisi 11-12-13 Ekim programı! BEDAŞ-AYEDAŞ elektrik kesintisi

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

11 EKİM 2026

09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Zafer, İncirtepe

Zafer: Adile Naşit, Doğan Araslı

İncirtepe: 252. Sk.

15:15 - 20:00

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Bölge: Akçaburgaz

Akçaburgaz: Uğur Mumcu

12 EKİM 2026

09:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler: Akçaburgaz, Osmangazi

Akçaburgaz: 1579., 3026., 3076., Akçaburgaz, Hadımköy Yolu

Osmangazi: 3121.

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Cumhuriyet, Mehterçeşme

Cumhuriyet: Hürriyet

Mehterçeşme: 1936., 1941., 1942., 1943., 1944., 1945., 1946., 1947., 1948., 1949., 1951., 2068.

13:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölge: Akçaburgaz

15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölge: Akçaburgaz

Akçaburgaz: 3026., 3076., Hadımköy Yolu

13 EKİM 2026

00:00 - 08:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler: Koza, Selahaddin Eyyubi

Koza: 1677., 1678., 1688., 1689., 1693., 1694., 1695., 1696., 1697., 1701., 1702., 1703.

Selahaddin Eyyubi: 1340., 1342., 1344., 1538., 1540., 1603., 1607., 1608., 1609., 1611., 1612., 1613., 1614., 1615., 1617., Uğur Mumcu

09:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölge: Akçaburgaz

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Cumhuriyet, Mehterçeşme

Cumhuriyet: Hürriyet

Mehterçeşme: 1941., 1942., 1943., 1944., 1945., 1951., 1953., 2068.

12:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölge: Akçaburgaz

Akçaburgaz: 3007., 3008., 3011., 3017.

13:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölge: Akçaburgaz

Akçaburgaz: 3026.

15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölge: Akçaburgaz

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

11 EKİM 2026

10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Gündeş, Necip Fazıl, Özcanlı, Başarı, Güneyli, Kömür

12 EKİM 2026

09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Abdullah Azam, Edep, Denizli, Selviler, Keklik, Kuş, Bora, Karadeniz, Kınalı, Deniz, Felek, Reyhan, Zekat, Taşova, Eğridut, Mihrap, Fitre, Ravza, Subay, Hoca Ahmet Yesevi, Şener, Rahmet, İpek

09:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: İnanç Türkeş, Alaçam, Tavukçuyolu, Esmer, Kuşgözü, Asır, Demir, Aziz, Yıldırım, Doğanevler, Müslim, Işın, Elalmış, Tuna, Kiremit, Aksaray, Çınarcık, Beyaz Karanfil, Beka, Muazzez, Kelebek, Sarıyer, Ercan, Sarıgül, Şafak, Kumru, Buhara Cami, Menderes, Cesur

10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Kısmetli, Armada, Boncuk, Menekşe, Aziz Mahmut Hüdayi, Dişbudak, İpek, Genç Osman, Yücealp, Melih, Uğur Mumcu, Dinçer, Namaz, Dicle, Şeker Maslak, Önder, Şerbetçi, Niyet, Yücetepe, Göksel, Adnan Menderes, Sine, Mevsim, Ayışığı, Figan, Meram, Güzin, Tezel, Çelebi, Lokman, Muhabbet, Pelin, Ekber, Kandemir, Cuma, Feyyaz, Çayırönü, Hurma, Tınaztepe, Sevilen, Gülçin, Nihan, Bekirefendi, Sebat, Orhangazi, Güven, Fırat, Dolunay, Muşmula, Yeşildere, Nuh, Servet, İmamı Şafi, Haziran, Doğanay, İmame, Neyzen, İstiklal, Mikail, Ahmet Cevdetpaşa, Kardelen, Gamet, Ezan, Haysiyet, Çığır, Oğuzhan

İstanbul elektrik kesintisi 11-12-13 Ekim programı! BEDAŞ-AYEDAŞ elektrik kesintisi

13 EKİM 2026

11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Kısmetli, Armada, Boncuk, Menekşe, Aziz Mahmut Hüdayi, Dişbudak, İpek, Genç Osman, Yücealp, Melih, Uğur Mumcu, Dinçer, Namaz, Dicle, Şeker Maslak, Önder, Şerbetçi, Niyet, Yücetepe, Göksel, Adnan Menderes, Sine, Mevsim, Ayışığı, Figan, Meram, Güzin, Tezel, Çelebi, Lokman, Muhabbet, Pelin, Ekber, Kandemir, Cuma, Feyyaz, Çayırönü, Hurma, Tınaztepe, Sevilen, Gülçin, Nihan, Bekirefendi, Sebat, Orhangazi, Güven, Fırat, Dolunay, Muşmula, Yeşildere, Nuh, Servet, İmamı Şafi, Haziran, Doğanay, İmame, Alınteri, Neyzen, İstiklal, Mikail, Ahmet Cevdetpaşa, Kardelen, Gamet, Ezan, Haysiyet, Çığır, Oğuzhan

13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Ayabakan, Sükut, Hedef, Anıt, İlkışık, Sebat, Armada, Özgüven, Yemiş, Güven, Şermin, Yücealp, Yeşildere, Sakarya, Pelin, Ecdad, Vadi, Mehmet Akif

15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Beşparmak, Cam, Muti, Morkaranfil, Tahir, Edalı, Seval, Defnedalı, Aruz, Mızrap, Çağdaş, Menba, Hak, Sancak, Güven, Zühre, Meşecik Çıkmazı, Gölet, Ensar, Canfeda, Piknik Çıkmazı, Gülhayat, Zülal Çıkmazı, Üçgen Çıkmazı, Meryemana, Ebrar, Kavak, Sıhhat, Elibol, Gamze, Kazak, Ulupınar, Pelin, Yeşildere, Ecdad, Mehmet Akif, Taşkın, Bilge Çıkmazı, Bülbüldere, Panayır, Çamselvi, Ayasofya, Arıburnu

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 EKİM 2026

09:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Rıhtım, Damga

10:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Güven, Mandıra, Kardeşler, Narçiçeği, Kanyon, Fırat, Sema, Dostlar, Bıldırcın, Paksu, Emir, Özbey, Yasin, Erdemler

13 EKİM 2026

10:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Şahika, Mektep, Dr. Erkin

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

11 EKİM 2026

10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Doğan, Neslişah, Hat Boyu, Yapıcı, Aydınlı Yolu, Çiğilerik, Belediye, Eylül, İbni Sina, Budak, Adnan Menderes

12 EKİM 2026

09:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Salkım, Ihlamur, Dr. Orhan Maltepe, Sebil, Akasya, Buse, Sabri Taşkın, Dağ Çiçeği, Kızılay, İpek, Hat Boyu, Burhan Toprak

10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Emek, Kafi, Yeni Mithatpaşa, Mukaddime, Gülün Adı, Abdülhalik Renda, Santral, Parlar, Baharlı, Hat Boyu, Sarıgül, Hasbahçe, Çarıkçı, Ütopya, Ilgaz, Sardunya, Uluçınarlar

11:00 - 12:45

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Karaağaç, Hudut, Kaktüs, Muhabbet, Tayyare, Kemal Paşa, Uzun, Çuhadar, Umut, Çiçek, Demokrasi, Bağlar, Neva, Ovacık, Topselvi, Sunar, Çeşni, Yeşil, Balkan, Şerbetçi, Yavuz, Akyol, Süslü, Horon, Sırça, Asya, Nesim, Pir, Çayköy, Nesrin, Çiçekpınar, Ay, Yonca, Seğmen

13 EKİM 2026

10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Kılıç, Parlar, Uluçınarlar, Mukaddime, Süreyyapaşa

10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Emek, Kafi, Yeni Mithatpaşa, Mukaddime, Gülün Adı, Abdülhalik Renda, Santral, Parlar, Baharlı, Hat Boyu, Sarıgül, Hasbahçe, Çarıkçı, Ütopya, Ilgaz, Sardunya, Uluçınarlar

11:00 - 12:45

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Sarıköy, Balcı, Mahinur, Şehit Fethi, Güner Çıkmazı, Bostan, Yelkenli, Sabah, İyimser, Caner, Derecik, Terazi, Mehter, Taşlıyol, Kasımpatı

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 EKİM 2026

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler: Denizköşkler, Gümüşpala

Denizköşkler: Güray, Muhtar Kazım Akgül, Set, Derya, Mine

Gümüşpala: Değirmen, Yelpaze, Şair Nedim

13 EKİM 2026

01:00 - 04:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

İstanbul elektrik kesintisi 11-12-13 Ekim programı! BEDAŞ-AYEDAŞ elektrik kesintisi

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 EKİM 2026

08:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölge: Yeşilköy

Yeşilköy: Ahmet Taner Kışlalı

13 EKİM 2026

00:00 - 05:00

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Zeytinlik, Şenlikköy

Zeytinlik: Fazıl Paşa

Şenlikköy: Akasya, Buket, Cevizli, Ekşi Nar, Florya, Hürriyet, Çevre

08:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler: Cevizlik, Kartaltepe, Yenimahalle, Yeşilköy

Cevizlik: Hatboyu Çıkışı, Niyazi Bey

Kartaltepe: Avniye, Behire, Belediye Hekimi, Filiz, General Şükrü Kanatlı, Gençler, Kartaltepe, Mektupcu, Park Önü, Ruşenbey, Sefali, Terakki

Yenimahalle: 10 Temmuz, Aralık, Hazırlık, Huban, Mektep Arkası, Mektep Yolu

Yeşilköy: Ahmet Taner Kışlalı, Anafartalar, Baharistan, Fidan, Gazi Evrenos, Gülibrişim, Havacı Muzaffer Erdönmez, Mehmet Akif Ersoy, Nigar Hanım, Pembe Menekşe, Serbesti, Teyyareci Nuri, Yeşilköy İstanbul, Zambak

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 EKİM 2026

09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Soğanlık, Yaşar Doğu, Barut, Şehit Dursun Kaya, Kirazçiçeği, Kuyulu, Yeşilçay, Başaran, Arda, Gürsel, Mareşal Fevzi Çakmak, Blokevleri, Kazım Karabekir, Hızırreis

09:00 - 10:45

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Divan, Sunar, Cansev, Tadım, Ovacık, Topselvi, Kadim, Ayvalık, Eyvan, Gülbeyaz, Kıvılcım, Dere, Neva, Şehit Üsteğmen Gökhan Yavuz, Umur, Gülgün, Özgümüş, Yenidünya, Hareket, Sinan, Turgutpaşa, Ün, Mineral, Tepe, Bağlar, Ortaç, Topel, Orbay, Ayla

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Firdevs, Erguvan, Seheryeli

09:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Makber Çıkmazı, Kartanesi, Meraklı, Kaya, Küme, Taşkan, Gizem, İlknur, Sezin, Heybeli, Şaşkın, Tuncer, Şatafatlı, Mühendisler, Dinar, Çiğtanesi, Mithatpaşa

09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Kamelya, Kanaat, Sancaktar, Işıldak, Bahçeler, Röper, Adalar, Nirengi, Koray

11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Gürsel, İncirli, Güneş, Orhan Veli, Soğanlık, Blokevleri, Başaran, Boncuk, Celal Atik, Sudeposu

11:00 - 12:45

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Karaağaç, Hudut, Kaktüs, Muhabbet, Tayyare, Kemal Paşa, Uzun, Çuhadar, Umut, Çiçek, Demokrasi, Bağlar, Neva, Ovacık, Topselvi, Sunar, Çeşni, Yeşil, Balkan, Şerbetçi, Yavuz, Akyol, Süslü, Horon, Sırça, Asya, Nesim, Pir, Çayköy, Nesrin, Çiçekpınar, Ay, Yonca, Seğmen

13:00 - 14:45

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Çeşmeli, Süslü, Demokrasi, Kaptanpaşa, Benli, Bostan, Çiçekpınar, Yonca, Özen, Karaca, Çeşminaz, Afyon, Kayısılı, Platin, Halay, Altay, Şehnaz

13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Adem Yavuz, Huzurtepe, Mormenekşe, Şengül, Hale, Muştu, Hüdaverdi, Güneş, Atmaca

15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Karaağaç, Feray, Vefa, Gölgeli, Algül, Aydeniz, Yavuz, Ulunay, Dumandağı, Uluyayla, Pir, Kavaklı, Yeşil, Haziran, Fener, Balkan

13 EKİM 2026

09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Sudeposu, Soğanlık, Güneş, Ada, Adem Yavuz, Yöre, Buğday, Çeşmebaşı

09:00 - 10:45

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Derecik, Caner, Ersin, Mehter, Bostan, Okyanus, Kasımpatı, Karaca, Sezen, Esinti Çıkmazı

İstanbul elektrik kesintisi 11-12-13 Ekim programı! BEDAŞ-AYEDAŞ elektrik kesintisi

09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Mutlu

09:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Nihavent, Songül Çıkmazı, Mazhar, Limonkabuğu, Asude, Perçin, Tahir, Şadırvan, Gökhan, Hicaz, Lalegül, Köşe, Garip, Kıvanç, Gizem, Ok, Köksal, Sarp, Gülpembe, Gazanfer Bilge

11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Karayel, Ak, Ara, Badem, Şengül, Güneş, Cesur, Yurttaş, Güneşli, Sütçüler, Ekin, Adem Yavuz, Göl, Zeytinlikevler, Çeşmebaşı, Soğanlık, Havan, Yöre, Fahri Korutürk, Tarlabaşı, Yazgülü

11:00 - 12:45

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Sarıköy, Balcı, Mahinur, Şehit Fethi, Güner Çıkmazı, Bostan, Yelkenli, Sabah, İyimser, Caner, Derecik, Terazi, Mehter, Taşlıyol, Kasımpatı

13:00 - 14:45

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Kahraman, Gülin, As, Elmas, Toprak, Arkoz, Ayberk, Fikret, Topselvi, Tekin, Genç, Vefakar, Perlit, Tan, Konfor, Duruçay

13:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Doğu, Enginler, Akbulut

13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Çetinkaya, Akça, Adem Yavuz, Kuzey, Yakacık, Yeşilköy, Ekin, Atılgan, Dostlar, Cengiz Topel, Zeytinlikevler, Ara, Güzelbahar, Havan, Soğanlık, Göl, Başkomutan

15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Fedakar, Ersin, Yonca, Kayısılı, Diyar, Ay, Dilruba, Elmas, Şehnaz, Gülşah, Özlü, Edebali, Panayır, Salih, İhtişam, Altay, Subay, Kubilay, Platin, Alim, Kandil, Bostan, Şiir

İstanbul elektrik kesintisi 11-12-13 Ekim programı! BEDAŞ-AYEDAŞ elektrik kesintisi

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 EKİM 2026

10:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Ak, İncirlim, Sima Çıkmazı, Kılavuz Çayırı, Polis Mahmut, Yavru, Zafer, Özüdoğru, Lale, Sevgi Çiçeği, Akasyalı, Üçkardeşler, Gülbahar, Efe, Ergin, Varol, Hak Çıkmazı, Çimen, Karanfilci, Muhteşem, Zeytin, Güllü, Demirli, Zümrüt, Papatyalar

13 EKİM 2026

09:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Samyeli Çıkmazı, Oyacı Çıkmazı, Yavuz Selim, Sakar, Kümbet, Kurşunlu, Tugay Yolu, Cemre Çıkmazı

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 EKİM 2026

09:30 - 10:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 3094., Özbirlik, 3035., 3006., 3029., 3038., 3099., 3026., 3031., 3033., 3001., 3036., 3098., 3040., 3097., 3032., 3100., 3101., 3039., 3096., 3025.

10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 31., 24., 33., 35.

11:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 3042., 3025., 3032., 3078., 3069., 3079., Sandal, 3081. Çıkmaz, 3076., 3044., 3048., 3047/1., 3086., 3055., 3082., 3001., 3066., 3070., 3085., 3049., 3004., 3065., 3080., 3068., 3087., 3045., 3077., 3002., 3050., 3084., 3075., 3028., 3054., 3043., 3005., 3078/1. Çıkmaz, 3083.

13:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Ayışığı, 3046., 3027., 3004., Sandal, 3001., 3056/1., Karaçam, 3056., Bingöl, Ada, 3055., 3052., İkinci Turan, Emrah, Özdoğan, Namık Gedik, Erdoğan, Latife Hanım, Aşık Veysel, 3051., 3049.

14:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 3002., Sakin, Hasan Polatkan, 3037., 3039., 3041., 3048., 3028/1., 3047/1., Ahmet Eren, Örneklik, Bingül, Halıcılar Cami, Tomurcuk Çıkmazı, Nuri Pakdil, Hacıoğlu, 3056., Salih Omurtak, Küçük Papatya, Sarı Harman, Uygar, Beyaz Kumru, 3028., 3047., 3046., Mustafapaşa, 3048/1., Piraye Çıkmazı, Fidanlı

16:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Vecibe, Balaban, Çemen, Atatürk, İnönü, Pehlivan Yaşar Doğu, Ali Fuat Başgil, Kılavuz, Bereket, Bünyamin Efendi, Dost, Salih Omurtak, Hakanlar, Yuva, Yapraklı, Fatin Rüştü Zorlu, Kürdan, Balabanağa, Fidanlı, İbrahim Müteferrika, Başkomutan, Pelin

13 EKİM 2026

09:30 - 10:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Kürdan, Postane, Çemen, Gül, Mustafapaşa, Ödül, Hacılar Cami, Fidanlı, Ahmet Eren, Dost, Başkomutan, Hattat, Vecibe, Sazanlar Çıkmazı, Balabanağa

11:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Ali Fuat Başgil, Pehlivan Yaşar Doğu, Köknarlı, Sokullu Mehmetpaşa, Mehtaplı, Aktuğ, Şükrüpaşa, Karacaoğlan, Çalık, Taşkın, Bünyamin Efendi, Öztürkler, Maviay, Turan, Mert, Cevher, General Tahsin Yazıcı, Hacıbekir, Adnan Menderes, Düzova, Gülşen, Salih Omurtak, Bayındır, Güneysu

13:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Muhlis, Gülşen, Şehit Cahar Dudayev, Çınarcık, Emekliler, Kuruçeşme, Sefer, Bıçkın, Erciyes, Ziya Gökalp, Karacaoğlan, Gülmercan, Bingöl, Rami, Ziya Çıkmazı, Taylan, Güneysu, Bingül, Aşık Veysel, Turan, Ziyapaşa, Hacıbekir, Vezir, Mehmet Katip, Sedir

14:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Kafkas, Adnan Menderes, Demiray, Bilen, Binikli, General Tahsin Yazıcı, Yağmur, Regaip, Alemdar Mustafa Paşa, Hamit Kaplan, Ünaydın, Elçiler, Veziroğlu, Taşkın, Şükrüpaşa, Hedef, Sokullu Mehmetpaşa, Gazi Çıkmazı, Sıraselvi, Düzova, Yeşilay, Sezen, Suşehri, Sabri Bakkal, Cemalpaşa

16:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Söğütlü, Karadeniz, Karadeniz Çarşı, Kösebey, Sancak, Tahralı, Eski Çiftlik Yolu, Sarıkamış

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 EKİM 2026

09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Hacı Rüstem, Abdullahağa Çeşme, Kalaycı Şükrü, Sünnetçi, Eskiçınar, Abdullahağa, Hacı Kerimağa, Beybostanı

09:30 - 10:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 3094., Özbirlik, 3035., 3006., 3029., 3038., 3099., 3026., 3031., 3033., 3001., 3036., 3098., 3040., 3097., 3032., 3100., 3101., 3039., 3096., 3025.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 EKİM 2026

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Bölge: Adnan Kahveci

Adnan Kahveci: Cebeci

13 EKİM 2026

00:00 - 08:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölge: Cumhuriyet

Cumhuriyet: Cumhuriyet

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 EKİM 2026

09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Bölge: Mevlana

Mevlana: 881.

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Bölgeler: Hürriyet, Şemsipaşa

Hürriyet: 293., 296., 297., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 304., Başaran, Cengiz Topel, Rumeli

Şemsipaşa: 19., 21., 23., 24., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 37., 41., 43., Cengiz Topel, Şehit Ali Köse, Şehit Cengiz Karcıoğlu

10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölge: Mevlana

Mevlana: 884.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

11 EKİM 2026

10:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölge: 75. Yıl

Yıl: 1303., 1303/1., 1304., 1306., 1306/1., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1313., 1315., 1321., 1322., 1323., 1324., 1324/1., 1325., 1326., 1326/1., 1326/2., 1326/3., 1327., 1328., 1331., Cumhuriyet, Şehit Yusuf Yengin

12 EKİM 2026

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Bölge: Sultançiftliği

Sultançiftliği: 166.

10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler: 50. Yıl, Uğur Mumcu

Yıl: 2242., F

Uğur Mumcu: 2242.

13 EKİM 2026

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Bölgeler: Cebeci, Uğur Mumcu

Cebeci: 1. Cebeci, 2488., 2493., 2494., 2495., 2496., 2497., 2500., 2501., 2502., 2503., 2504., 2505., 2506., 2806., U, V

Uğur Mumcu: Atatürk

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

11 EKİM 2026

08:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler: Turgut Reis, Kemer, Namık Kemal

Turgut Reis: 510.

Kemer: 900., 900/1., Aşiyan, 940., Kemer

Namık Kemal: 2.

11:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler: Çifte Havuzlar, Turgut Reis, Fevzi Çakmak

Çifte Havuzlar: Sarıgöl

Turgut Reis: 457., 458., 459.

Fevzi Çakmak: 1115., 1121., Ferhatpaşa

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 EKİM 2026

07:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler: Güneştepe, Sanayi

Güneştepe: Kamer

Sanayi: Güvenç, Kale

08:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler: Akıncılar, Mareşal Çakmak

Akıncılar: Mahmudiye, Yürüten

Mareşal Çakmak: Ayvacık, Mahmudiye, Ortaç, Soğanlı, Öğretici, İnönü

İstanbul elektrik kesintisi 11-12-13 Ekim programı! BEDAŞ-AYEDAŞ elektrik kesintisi

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 EKİM 2026

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölge: Atatürk

Atatürk: Gelibolu, Sonbahar, Türksoy, Ömür

11:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Bölgeler: Nenehatun, Taşoluk, Yavuz Selim, İslambey

Nenehatun: Altındal, Alicenap, Gazel, Kıbrıs

Taşoluk: Kent

Yavuz Selim: Ahbap, Bahriyeli, Balkoç, Batıhan, Cantürk, Cihanser, Deva, Dilruba, Ertekin, Handegül, Hasankeyf, Işıklar, Kıbrıs, Kılıçalp, Kırçeşme, Malkoç, Mazhar, Mehveş, Mesudiye, Mürvet, Mikail, Mircan, Safir, Seymen, Sıdıka, Sırdaş, Sokullu Mehmet, Tansel, Tatlıpınar, Testi, Yedi Göller, Zabit, Çamözü, Çeliktepe, Özgiray, İklim

İslambey: Abide, Aktepe, Akça Mescit, Alpnur, Aysungur, Başkaya, Beysan, Botanik, Cafer, Defterdar, Eskikale, Eğilmez, Fetih, Güzin, Havadar, Kıbrıs, Kınalızade, Mavi Cami, Mutlu, Piyade, Saruhanlı, Saygılı, Sena, Serasker, Sokullu Mehmet, Ulubatlı Hasan, Uncu, Yeniçeri, Çamburnu, Özbağ, Özlemli, Şentürk

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 EKİM 2026

10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölge: Baltalimanı

Baltalimanı: Baltalimanı Hisar

13 EKİM 2026

09:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Bölgeler: Ayazağa, Reşitpaşa, Darüşşafaka, Çamlıtepe

Darüşşafaka: Ayaz, Darüşşafaka, Harput Çıkmazı

Çamlıtepe: Akgün, Ayaz, Ağaç, Dinç, Yener, Zap Suyu, Çaba, Çamlı Çıkmazı, Çayıryolu, İlhan

Reşitpaşa: Alaca Menekşe Çıkmazı, Bozkır Gülü Çıkmazı, Cengiz Topel, Hacı, Hacılar Çıkmazı, Karadenizliler, Karagöl Çıkmazı, Katar, Keskin Dere, Kış Çiçeği Çıkmazı, Kutu Çıkmazı, Mor Lale, Muhtarlar, Reşitpaşa Bilinmeyen, Trafo, Öz Söğüt Çıkmazı

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 EKİM 2026

08:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler: Seyitnizam, Sümer, Gökalp, Yenidoğan

Seyitnizam: Şehit İsmet Çavuş, G/4., G/5., G/6., G/7., G/8., Mevlana, Şehit Erkan Alyanak

Sümer: 203., 204., 211., 29/11., 29/14., 29/15., 29/5., 29/7., 29/9., 30/13., 30/4., 5., 8/2., 8/3., Çiçek, Şehit Er Yavuz Bahar, Şehit Piyade Er Yaşar Yeşilkır

Gökalp: 239., 250., 255., 256., 258., 259., 39/4., 39/8., 42/3., 42/4., 44/1., 44/2., 44/4., 44/5., 44/6., 44/7., 46., 46/4., 48., 48/4., 49/1., 49/2., 51., 51/2., 51/3., 51/4., 58. Bulvar, 58/3., 58/4., 58/5., Hasan Sevim, Mektep Önü

Yenidoğan: 239., 42/5., 42/6., 46., 48., 58. Bulvar, 58/2., 58/3., Şehit Komiser Günaydın

13 EKİM 2026

08:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler: Gökalp, Seyitnizam

Gökalp: 39/2.

Seyitnizam: Demirciler Sitesi 1.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

11 EKİM 2026

10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Bölge: Yenidoğan

12 EKİM 2026

08:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler: Kartaltepe, Cevatpaşa

Kartaltepe: Enverpaşa, Kültür, Narçiçeği, Şehit Ömer Halisdemir, 58.

Cevatpaşa: Eski Edirne Asfaltı, Kemaliye, Çetin

13 EKİM 2026

00:00 - 07:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölge: Kocatepe

Kocatepe: 1. Geçit, 13., 14., 15., 16., 19., 2. Geçit, 20., 25., 3., 5., 6., 9., Gümrük İskelesi, Kantarcılar, Pazar, Yağ İskelesi, Şehir Parkı

08:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler: Muratpaşa, Kartaltepe, Yıldırım, Altıntepsi

Muratpaşa: Ata, Meram, Merkez, Sofular, Sokullu, Cemiyet, Dökümcüler, Farabi, İnan

Kartaltepe: Mercan, Süleyman Şah

Yıldırım: Başak

Altıntepsi: Altıntepe, Kalecik Çıkmazı, Kubilay, Kuyu, Petek, Ümit

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

11 EKİM 2026

16:00 - 21:00

Kesinti Nedeni: Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölge: Cumhuriyet

Cumhuriyet: Değirmenci Adil, Doktor Cemal Kozanoğlu, Meclis, Turgut Özal, Çalıkağa

12 EKİM 2026

10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Bölge: Mimar Sinan Çanta

10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Bölge: Semizkumlar

Semizkumlar: Canik, Terakki, Çay, Öncü

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 EKİM 2026

09:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Çil, Akay, Çiçek, Çağdaş, Fatih Sultan Mehmet, Bronz, Söğüt, Sevgi, Zambak, Rezene, Özgürlük

09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Kural Çıkmazı, Bağlar, Ressam Mehmet, Çamdalı Çıkmazı, Reşadiye

09:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Fatih Sultan Mehmet, Gurbet, Ahududu, Özkan, Sevgi

10:00 - 18:15

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Değirmenler Çıkmazı

12:00 - 13:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Selvi, Yiğit, Nazik, Mehmet Akif Ersoy, Uysal, Ahududu, Kuşak, Ebru, Düz, Burçak, Sevgi, Özkan, Hasret, Aydoğan, Nur Yolu, Kale, Has, Dilek, İbrişim, Özgürlük, Türkan, Yeşilyurt, Akay, Mert, Kamer, Eylem

13:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Tutku, Tambur Çıkmazı, Esenler Çıkmazı, Reşadiye, Beykoz, Kural Çıkmazı

15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Balkan, Erguvan, Kesikkaya

13 EKİM 2026

09:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Gülveren, Korkuteli Çıkmazı, Çavuşbaşı, Bedesten, Üstün, Fatih, Reyhanlı Çıkmazı, Er

09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Sedef, Melike, Güzin, Turaç, Çayır, Dindere, Çevre, Gülsüm, Sakarca, Aladoğan, Bıldırcın, Tavus Kuşu, Kahya, Çakır Kuşu, Ilıman, Başpınar, Dağ Bülbülü, Gürsu, Poyraz Kuşu, Kınalı Keklik, Kar Serçesi, Doğan

10:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Tutku, Dahi Çıkmazı, Dildar

11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Kısmetli, Armada, Boncuk, Menekşe, Aziz Mahmut Hüdayi, Dişbudak, İpek, Genç Osman, Yücealp, Melih, Uğur Mumcu, Dinçer, Namaz, Dicle, Şeker Maslak, Önder, Şerbetçi, Niyet, Yücetepe, Göksel, Adnan Menderes, Sine, Mevsim, Ayışığı, Figan, Meram, Güzin, Tezel, Çelebi, Lokman, Muhabbet, Pelin, Ekber, Kandemir, Cuma, Feyyaz, Çayırönü, Hurma, Tınaztepe, Sevilen, Gülçin, Nihan, Bekirefendi, Sebat, Orhangazi, Güven, Fırat, Dolunay, Muşmula, Yeşildere, Nuh, Servet, İmamı Şafi, Haziran, Doğanay, İmame, Alınteri, Neyzen, İstiklal, Mikail, Ahmet Cevdetpaşa, Kardelen, Gamet, Ezan, Haysiyet, Çığır, Oğuzhan

12:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Hüner, Şehit Erkan Karakaş, Şafak, Hüzün, Kırlangıç, Çatalkaya, Kuran Kursu, Başaran, Kabile, Demir, Dilek, Göle, Nebula, Sırma, Kartalkaya, Hünkar, İrfan, Temel, Gözeler, Karacaoğlan, Seyhan, Mevlevi, Sedef, Seyit Gazi, Keşif, Adil, Çakmak, Latif, İnan

13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Ayabakan, Sükut, Hedef, Anıt, İlkışık, Sebat, Armada, Özgüven, Yemiş, Güven, Şermin, Yücealp, Yeşildere, Sakarya, Pelin, Ecdad, Vadi, Mehmet Akif

14:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Selma Çıkmazı, 75. Yıl, Canfeda Çıkmazı

SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 EKİM 2026

09:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Yenice, Ordu

09:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Canlı, Talih, Mertler, Açangül, Şenlik, Sağlam, Yakup, Mesut

12:00 - 13:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Selvi, Yiğit, Nazik, Mehmet Akif Ersoy, Uysal, Ahududu, Kuşak, Ebru, Düz, Burçak, Sevgi, Özkan, Hasret, Aydoğan, Nur Yolu, Kale, Has, Dilek, İbrişim, Özgürlük, Türkan, Yeşilyurt, Akay, Mert, Kamer, Eylem

13 EKİM 2026

09:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Akbaba, Cengaver, Yenice, Açelya, Razi, Coşkun, Martı

09:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Yakacık

10:45 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Beykoz, Mertler, Ayazma, Ormanözü, Ekol, Karçiçeği, Baldemir, Polenez, İhvan, Çatak, Paşaçayırı, Said Nursi, Kaleci, Zemheri, Çakabey, Gökdere, Barlas, Yeşilova

14:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Somuncu, Hamidiye, Erkan, Kemal, Yakuphan, Ekrem

SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 EKİM 2026

09:00 - 10:15

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Güngören, Dere, Tekin, Tebriz, Deniz Feneri, Kuruçay Çıkmazı, Akşemsettin, Gündüz, Meram, Caferi Sadık, Valide, Dost, Mekke, Tavuskuşu, Barbaros, Demirci, Dede Efendi, Mert

09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Sıhhiye, Lüle, Keramet

09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Feshane, Huzur, Demokrasi, Çamlık, Özdemir, Armağan, Saray, Kadirli, Doğa, Cebesoy, Bağlık, Aktaş, Cinnah, Yeniyol, Ahmet Kavak, Tevazu Çıkmazı, Nazır, Fatih, Mahmut Paşa, Sarpkaya, Demirsoy, Yeşilkent, Asalet

10:45 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Dedebağ, Acun, Papatya, Yelken, Vahid, Çim, Demirci, Gizem, Gündüz, Öykü, Aydan, Solmaz, Sağlık, Bahama, Çiğdem, Baba İlyas, Akın, Açıkalın, İsabet, Çağıl, Yazlık, Kargı, Yeşilbayır, Barbaros, Balaban, Hazine, Dolu, Kuşkonmaz, Yadigar, Yıldırım, Seher, Tanyeri, Hareket, Tekin, Atmaca, Valide, Kahraman, Zafer, Takat, Sığırcık, Zikir, Taşkapı, Özlem, Meram, Mert, Gazi, Hızır Reis, Dede Efendi

13:00 - 14:15

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Süleyman Gazi, Damla, Şan, Gazi Paşa, Ensar, Terazi, Nazır, Kuşçayırı, Şeyh Şamil, Damar, Ahmet Kavak, Gönül, Eyüp, Demokrasi, Tebliğ, Hicret, Kaptanı Derya

14:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Ammar, Spor Yolu, Piri Reis, Konarı, Hikmetyar, Şair, Asya

14:45 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Dildar, Demokrasi, Abbas Medeni, Biberlik, Gecem, Altınova, Göçmen, Nezafet, Bosna, Hüdaverdi, Şeyh Şamil, Cilve, Gönül, Denizyıldızı

13 EKİM 2026

09:00 - 10:15

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Zekat, Haymana, Zümrüt, Han, Görele, Gönül, Alem, Kılavuz, Konuk, Vadi, Serdar, Yasemin, Müslüm, Hambeli, Hanif, Dülger, Emin, Rızık, Hilal, Altınova, Kahya, Bahtiyar, Muhatap, Hızır Reis, Abbas Medeni, Bosna, Nezafet, Çukur Yayla, Bahçeler, Ahmet Kavak, Yörük, Ensar, Akın Yolu, Alamut, Mücahit, Muhacir, Seçkin, Karapınar, Dildar, Kuşluca Çıkmazı, Mehtap, Kristal, Şeref, Halı, Kumluca, Burak, Biberlik, Şeyh Şamil

09:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Kerkük, Bakkaloğlu, Gülbağı, Şenlik, Minber, Bayram, Hikmetyar, Bosna, Mühürdar, Beyazgül, Gülyolu, Bayır, Ferhat, Aziz, Çardak, Esenler

09:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Kırlangıç, Çatalkaya, Kuran Kursu, Başaran, Kabile, Adil, Göle, Kartalkaya, Karacaoğlan, Seyhan, Keşif, Latif, İnan

10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Antalya, Karataş, Sincan, Alparslan, Sinop, Matem, Kurşun, Palamut, Tahir

10:45 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Beykoz, Mertler, Ayazma, Ormanözü, Ekol, Karçiçeği, Baldemir, Polenez, İhvan, Çatak, Paşaçayırı, Said Nursi, Kaleci, Zemheri, Çakabey, Gökdere, Barlas, Yeşilova

12:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Hüner, Şehit Erkan Karakaş, Şafak, Hüzün, Kırlangıç, Çatalkaya, Kuran Kursu, Başaran, Kabile, Demir, Dilek, Göle, Nebula, Sırma, Kartalkaya, Hünkar, İrfan, Temel, Gözeler, Karacaoğlan, Seyhan, Mevlevi, Sedef, Seyit Gazi, Keşif, Adil, Çakmak, Latif, İnan

13:00 - 14:15

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Kemerler, Tuna, Baldemir, Atılgan, Beykoz, Yayalar, Pelitören, Rüstem, Cahit, Gazanfer, Cide, Said Nursi, Sümbül, Mehmet Zahid Kotku, Enes, Yıldız, Böğürtlen, Susam, Bulak, Filistin

14:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Somuncu, Hamidiye, Erkan, Kemal, Yakuphan, Ekrem

14:45 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Sarpun, Kule, Üsküp, Gökçeler, Aslı, Yosun, Cabir, Hamidiye, Çayıraltı, Uluyayla, Medine, Pelit, Kanlıca, Zonguldak, Vahdet, Sarıköy, Yedikule, Tabur, Üçpınar, Şimşek, Dırama, 4. Murat, Arşın, Höyük, Yıldızeli

ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 EKİM 2026

09:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Nadir, Pınar, Özger, Seymen, Geredeli, Çelebi, Göçe, Kandıra Ağva Yolu, Bucaklı, Sergen, Yeşilyol, Öztaş, Büyükbucaklı Çelebi Yolu, Amber, Karaman, Akdere, Katip Çelebi, Nisan, Mezarlık Altı, Petek, Oya, Elvan, Ağaç, Yazıcı, Aktepe, Türbe Bayırı, Kestane Çıkmazı, Ozanlar, Armutlu, Meriç, Akan Dere, Çınarcık, Köy Altı, Teke, Gür, Elma Tarlası, Öner, Aygün, Ağaçdere, Özdemirler, Yazımanayır, Sezeroğlu, Acarlar, Kışla, Sofular, Işıl, Melodi, Osmanköy, Seyyah, Ubeyli, Kırmızıgül, Karagül, Miras, Dörtyol, Hancı, Hedef, Gülümse, Manyas, Camgöz, Günbatımı, Makul, Bahargül, Gülsuyu, Karahisar, Uzman, Akpınar, Bade, Sahilköy, Ulupınar, Haşmetli, Gelişim, Karabulut, Dahi, Enes, Bergüzar, Kalecik, Yenilik, Sarıgöl, Taşoluk, Goncabayırı, Kadırga, Asım

13 EKİM 2026

09:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Firuz, Tomurcuk, Pınar, İlbey, Zeytinli, Gülderen, Ecmel, Ertürk, İstikbal, Büyükbucaklı Çelebi Yolu, Beyzade, Gürcan, Ebabil, Kadıköy, Sıra Selvi, Katip Çelebi, Pehlivan, Selim, Şehzade, Ağaçlık, Kabakoz, Spor, Piknik, Reis, Kabakoz-Çayırbaşı Yolu, Çiğtanesi, Güvence, Doğancılı

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala