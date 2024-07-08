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İstanbul Tuzla Tepeören mevkiinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün öğlen saatlerinde İstanbul - Kocaeli sınırında otluk alanda çıkan orman yangınında dumanlar yükselirken vatandaşlar İstanbul Tuzla son dakika yangın söndürüldü mü, son durum nedir araştırmaya başlarken ekipler olay yerine sevk edildi.

8 Temmuz günü öğlen saatlerinde Tuzla, Gebze'de çıkan otluk alandaki yangına müdahaleler devam ederken vatandaşlar dumanları görmesinin ardından ekiplere ihbarda bulundu.

Bugün çıkan orman yangınından sonra nerede, neden çıktığı da araştırılmaya başlanırken havadan ve karadan söndürme işlemleri sürüyor.

İSTANBUL TUZLA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

Bugün 12.15 sularında otluk alanda çıkan yangının nedeni henüz bilinmezken dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Rüzgar ile etraftaki çöplerin de etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken havadan da destek sağlandı.

İstanbul Tuzla Tepeören mevkiinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor - 1. Resim

TUZLA TEPEÖREN YANGIN NEDEN, NEREDE ÇIKTI?

8 Temmuz günü başlayan İstanbul-Kocaeli sınırı Tepeören'de otluk alandaki yangın rüzgarın etkisiyle büyürken ekipler havadan ve karadan çalışmalara devam etti. Çevredeki ağaçların ve çöplerin etkisiyle daha da büyüyen yangının sebebi henüz bilinmiyor.

İstanbul Tuzla Tepeören mevkiinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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