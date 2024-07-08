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Dün gece Göbeklitepe'ye 7 km uzakta başlayan makilik alandaki yangın söndürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

7 Temmuz günü Göbeklitepe'de başlayan yangın haberlerinin ardından vatandaşlar endişelenirken söndürüldü mü son dakika durum nedir merak edilirken ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürdü. Göbeklitepe'nin karşı tarafında bulunan Örencik ve Germuş Mahallesi dağlık alanında akşam saatlerinde çıkan Göbeklitepe yangını nerede, neden çıktı araştırılıyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan makilik alan yangınının başlamasının ardından bölgeye ekipler yollanırken çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen Göbeklitepe orman yangınına birçok ekip sevk edilmişti.

GÖBEKLİTEPE ORMAN YANGINI SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

7 Temmuz akşamı Göbeklitepe'nin karşı tarafında bulunan Örencik ve Germuş Mahallesi dağlık alanında çıkan yangın akşam saatlerinde rüzgar ile beraber artış gösterdi.

Dün gece Göbeklitepe'ye 7 km uzakta başlayan makilik alandaki yangın söndürüldü - 1. Resim

İhbarın ardından Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken nedeni otluk alanın tutuşması olarak kaydedildi.

Yangını söndürme çalışmalarının yapıldığı esnada Germuş ve Örencik Mahallesindeki yangın birçok yerden görüldü. Göbeklitepe'ye yaklaşık 7 kilometre olması da vatandaşı endişelendirmişti.

Dün gece Göbeklitepe'ye 7 km uzakta başlayan makilik alandaki yangın söndürüldü - 2. Resim

Şanlıurfa'da Göbeklitepe civarında başlayan dağlık alan yangını kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları da sona erdi.

Otluk alanda çıkan yangının ağaçlık alana da sıçramasının ardından birçok fıstık ve zeytin ağacı hasar gördü. Söndürme çalışmaları 2 saat sürerken soğutma çalışmaları da yapıldı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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