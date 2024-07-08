Dün gece Göbeklitepe'ye 7 km uzakta başlayan makilik alandaki yangın söndürüldü

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Temmuz 2024 08:47 - Güncelleme: 8 Temmuz 2024 08:55 - Güncelleme:

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7 Temmuz günü Göbeklitepe'de başlayan yangın haberlerinin ardından vatandaşlar endişelenirken söndürüldü mü son dakika durum nedir merak edilirken ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürdü. Göbeklitepe'nin karşı tarafında bulunan Örencik ve Germuş Mahallesi dağlık alanında akşam saatlerinde çıkan Göbeklitepe yangını nerede, neden çıktı araştırılıyor.