"Tarihin sıfır noktası" alevlerle çevrildi! Göbeklitepe yakınlarında yangın çıktı

12 bin yıllık geçmişiyle "Tarihin sıfır noktası" olarak anılan Göbeklitepe'nin yakınlarındaki dağlık alanda çıkan yangın korkuttu.

Şanlıurfa’da, 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın gözünün üzerinde olduğu Göbeklitepe'nin yakınlarındaki dağlık alanda yangın çıktı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE GENİŞ BİR ALANA YAYILDI

Akşam saatlerinde makilik alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyük bir alana yayılan yangına müdahale için Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OTLUK ALANDA BAŞLADI AĞAÇLARA SIÇRADI

Otluk alanın tutuşmasıyla başlayan yangın ağaçlık alana da sıçradı. Ekipler söndürme çalışması yaparken, Germuş ve Örencik Mahallesinde başlayan yangın kentin birçok noktasından görüldü.

GÖBEKLİTEPE'YE 7 KM UZAKLIKTA

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle çok sayıda fıstık ve zeytin ağacının zarar gördüğü bildirildi.

Yangının çıktığı alan, Göbeklitepe'ye yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunuyor.