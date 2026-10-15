İstanbul Valisi Davut Gül kimdir, nereli? Davut Gül'ün hayatı ve biyografisi

İstanbul Valisi Davut Gül'ün biyografisi kentte etkili olan şiddetli yağışların ardından yapılan Valilik açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Eğitim, ulaşım ve olumsuz hava koşullarına ilişkin alınan tedbirleri duyuran Gül'ün yaşı, memleketi, eğitim hayatı ve daha önce görev yaptığı iller araştırılıyor.

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İstanbul'da son günlerde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle alınan tedbirler kamuoyunun yakından takip ettiği başlıklar arasında yer aldı. İstanbul Valiliği'nin eğitim öğretime ara verilmesi ve vatandaşlara yönelik hava durumu uyarılarının ardından Vali Davut Gül'ün kariyeri ve görev geçmişi de merak konusu oldu. Gül, İstanbul Valiliği görevini 2023 yılından bu yana sürdürüyor.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL KİMDİR?

Davut Gül, 1974 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Horasan'da tamamladıktan sonra lise eğitimini İstanbul'daki Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde bitirdi. Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Gül, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesinde yüksek lisans yaptı. Kamu yönetimindeki meslek hayatına 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak başladı. Daha sonra Muğla'nın Kavaklıdere ve İzmir'in Kemalpaşa ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptı, İngiltere'de yurt dışı stajını tamamladı.

İstanbul Valisi Davut Gül kimdir, nereli? Davut Gülün hayatı ve biyografisi

Meslek hayatının devamında Kırklareli Kofçaz Kaymakamlığına asaleten atanan Gül, 2003-2005 yıllarında Şirvan Kaymakamı, 2005-2006 döneminde Karaman Vali Yardımcısı ve 2006-2009 yıllarında Gürün Kaymakamı olarak görev yaptı. 2009 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından Yılın Kaymakamı seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'ne layık görüldü. Gördes ve Şarkışla kaymakamlıklarının ardından 2015 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı görevine getirildi. 9 Haziran 2016 ile 5 Kasım 2018 arasında Sivas Valisi, 6 Kasım 2018 ile 7 Haziran 2023 arasında ise Gaziantep Valisi olarak görev yaptı. 5 Haziran 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Valiliğine atanan Gül, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

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