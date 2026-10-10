İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurdu, 8 saat sürecek
İstanbul elektrik kesintisi programı 10 Ekim Cumartesi günü için güncellendi. BEDAŞ’ın Avrupa Yakası’nda planladığı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle çok sayıda mahallede elektrik verilemeyecek. Kesinti saatleri ve etkilenecek bölgeler ilçe ilçe açıklandı. İşte, 8 saatlik kesintiden etkilenecek ilçeler...
İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 10 Ekim 2026 Cumartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin ayrıntıları belli oldu. BEDAŞ tarafından yayımlanan çalışma programında çalışma saatlerinin farklı aralıklarda gerçekleştirileceği belirtilirken bazı bölgelerde kesinti süresi 8 saate ulaşacak. Güncel programda 15 ilçenin yer aldığı bildirildi.
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 EKİM
BEDAŞ’ın 10 Ekim programına göre İstanbul Avrupa Yakası’nda 15 ilçenin farklı mahalle ve sokaklarında planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Çalışmaların büyük bölümü bakım ve yatırım programları kapsamında gerçekleştirilecek. Kesinti süreleri bölgeye göre değişirken Fatih, Başakşehir, Beylikdüzü, Güngören, Şişli, Küçükçekmece, Bağcılar, Esenler, Çatalca, Silivri ve Büyükçekmece’deki bazı çalışmalar 8 saat sürecek.
Programdaki en erken kesintilerden biri Şişli Esentepe’de saat 08.00’de başladı. Bazı bölgelerde elektrik saat 20.00’ye kadar verilemeyecek. Kesinti saatlerinin mahalle ve sokaklara göre farklılık göstermesi nedeniyle aynı ilçenin farklı bölgelerinde elektriğin dönüş saati de değişiyor.
İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER
10 Ekim BEDAŞ elektrik kesintisi programında Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Fatih, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri ve Şişli yer alıyor. Böylece Avrupa Yakası’nda toplam 15 ilçenin belirli mahalle ve sokakları planlı çalışmalardan etkilenecek.
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
BEDAŞ’ın 10 Ekim için açıkladığı programa göre ilçe, etkilenen bölgeler ve tahmini bitiş saatleri şöyle:
Arnavutköy
Hadımköy Mahallesi: Huri, Mevlana sokakları ve çevresi
Kesinti: 10.00 - 14.00
Bitiş: 14.00
Atatürk Mahallesi: Gelibolu, Sonbahar, Türksoy, Ömür sokakları ve çevresi
Kesinti: 12.00 - 16.00
Bitiş: 16.00
Bağcılar
Fatih Mahallesi: 1851, 1855, 1856, 1857, 1858, 1860, 1866 ve 1868. sokaklar ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 17.00
Bitiş: 17.00
Bahçelievler
Fevzi Çakmak Mahallesi: Osmancık Sokak ve çevresi
Kesinti: 12.00 - 20.00
Bitiş: 20.00
Başakşehir
Güvercintepe Mahallesi: 1127. Sokak
Şamlar Mahallesi: 2828, 2829, 2831, 2836 Çıkmazı, Değermihiç, Gonca, Girit Çıkmazı, Karataylar Çiftlik Yolu, Terkos Altınşehir Yolu ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 17.00
Bitiş: 17.00
Şahintepe Mahallesi: Bahtiyar, Emir, Gözde, Hekim, Kemer, Kızılağaç, Kışla, Laleli, Mert, Türker, Yalçın, Öztürk, Şafak sokakları ve çevresi
Kesinti: 10.00 - 18.00
Bitiş: 18.00
Beylikdüzü
Yakuplu Mahallesi: 35, 80, 90, 98, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 126, 128, 130, 132, Ata, Başkent, Kervansaray, Malazgirt, Mareşal Fevzi Çakmak sokakları ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 17.00
Bitiş: 17.00
Yakuplu Mahallesi ve çevresi
Kesinti: 10.00 - 18.00
Bitiş: 18.00
Büyükçekmece
Ahmediye Mahallesi, Muratbey Merkez Mahallesi ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 17.00
Bitiş: 17.00
Kamiloba Mahallesi: Çakıl Yolu ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 17.00
Bitiş: 17.00
Çatalca
Ovayenice Mahallesi: Duygu Sokak
Çakıl Mahallesi: Çakıl Yolu ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 17.00
Bitiş: 17.00
Kestanelik Mahallesi ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 17.00
Bitiş: 17.00
Örencik Mahallesi ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 17.00
Bitiş: 17.00
Esenler
Oruçreis Mahallesi: 580, 582, 584, Barbaros, Oğuzhan sokakları ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 17.00
Bitiş: 17.00
Fatih
Karagümrük Mahallesi: Enderuni Rıfatbey, Fevzipaşa, Harap Değirmen, Hatice Sultan, Kepenekli Numan, Korucu, Niyazi Mısri, Prof. Naci Şensoy, Sahtiyancı, Sarmaşık, Sağel, Sofalı Çeşme, Türkistan, Uzun Yol, Viran Mescidi, Viran Odaları, Viran Odaları Aralığı, Yaşmaklı, Yusuf Ağa, Yusuf Ağa Aralığı, Şükrü Naili sokakları ve çevresi
Kesinti: 10.00 - 18.00
Bitiş: 18.00
Hırka-i Şerif Mahallesi: Cuma Damı, Gül Dede, Külahlı, Sofalı Çeşme, Türkistan, Uzun Yol, Yeni Bucak
Mimar Hayrettin Mahallesi: Balipaşa Yokuşu ve çevresi
Kesinti: 10.00 - 18.00
Bitiş: 18.00
Güngören
Tozkoparan Mahallesi: Cevat Açıkalın, Ezher, Eşitler, Leylek, Sulhi Garan, Topçu Birliği sokakları ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 17.00
Bitiş: 17.00
Kağıthane
Sultan Selim Mahallesi: Aydınlar, Bozkır
Yeşilce Mahallesi: Aydınlar, İrade sokakları ve çevresi
Kesinti: 10.00 - 15.00
Bitiş: 15.00
Küçükçekmece
Halkalı Merkez Mahallesi: 1. Erenler, Demir, Osman Gazi, Üçcevizler sokakları ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 17.00
Bitiş: 17.00
Cumhuriyet Mahallesi: Akkavak, Çiğdem sokakları ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 12.00
Bitiş: 12.00
Cumhuriyet Mahallesi: Dr. Sadık Ahmet Sokak ve çevresi
Kesinti: 10.00 - 15.00
Bitiş: 15.00
Cumhuriyet Mahallesi: Mine, Pelin sokakları ve çevresi
Kesinti: 11.00 - 14.00
Bitiş: 14.00
Kanarya Mahallesi: 1. Nehir, 4. Dere, Akbaba, Bozdoğan, Flaman, Karabatak, Katar Kuşu, Keten Kuşu, Martı, Papağan, Penguen, Piliç, Serçe, Çaykuşu, Çoban Aldatan, İspinoz
Söğütlüçeşme Mahallesi: 1. Sümer, 5. Yıldırım, Camialtı, Huzur, Kavak, Pınarbaşı sokakları ve çevresi
Kesinti: 11.00 - 19.00
Bitiş: 19.00
Sarıyer
Tarabya Mahallesi: Polat Koru Sitesi Yolu, Tarabya Bayırı ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 16.00
Bitiş: 16.00
Reşitpaşa Mahallesi ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 17.00
Bitiş: 17.00
Silivri
Balaban Mahallesi: Dağçiçeği, Gümüşyaka, Çayhane sokakları ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 17.00
Bitiş: 17.00
Fevzipaşa Mahallesi, Ortaköy Mahallesi ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 17.00
Bitiş: 17.00
Sancaktepe Mahallesi ve çevresi
Kesinti: 09.30 - 15.00
Bitiş: 15.00
Şişli
Esentepe Mahallesi: Büyükdere, Kore Şehitleri, Mithat Ulu Ünlü, Yüzbaşı Kaya Aldoğan sokakları ve çevresi
Kesinti: 08.00 - 16.00
Bitiş: 16.00