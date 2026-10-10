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İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurdu, 8 saat sürecek

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İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurdu, 8 saat sürecek
Başlık Resmiİstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurdu, 8 saat sürecek "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

İstanbul elektrik kesintisi programı 10 Ekim Cumartesi günü için güncellendi. BEDAŞ’ın Avrupa Yakası’nda planladığı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle çok sayıda mahallede elektrik verilemeyecek. Kesinti saatleri ve etkilenecek bölgeler ilçe ilçe açıklandı. İşte, 8 saatlik kesintiden etkilenecek ilçeler...

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İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 10 Ekim 2026 Cumartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin ayrıntıları belli oldu. BEDAŞ tarafından yayımlanan çalışma programında çalışma saatlerinin farklı aralıklarda gerçekleştirileceği belirtilirken bazı bölgelerde kesinti süresi 8 saate ulaşacak. Güncel programda 15 ilçenin yer aldığı bildirildi.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 EKİM

BEDAŞ’ın 10 Ekim programına göre İstanbul Avrupa Yakası’nda 15 ilçenin farklı mahalle ve sokaklarında planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Çalışmaların büyük bölümü bakım ve yatırım programları kapsamında gerçekleştirilecek. Kesinti süreleri bölgeye göre değişirken Fatih, Başakşehir, Beylikdüzü, Güngören, Şişli, Küçükçekmece, Bağcılar, Esenler, Çatalca, Silivri ve Büyükçekmece’deki bazı çalışmalar 8 saat sürecek.

Programdaki en erken kesintilerden biri Şişli Esentepe’de saat 08.00’de başladı. Bazı bölgelerde elektrik saat 20.00’ye kadar verilemeyecek. Kesinti saatlerinin mahalle ve sokaklara göre farklılık göstermesi nedeniyle aynı ilçenin farklı bölgelerinde elektriğin dönüş saati de değişiyor.

İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurdu, 8 saat sürecek
Başlık Resmiİstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurdu, 8 saat sürecek

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER

10 Ekim BEDAŞ elektrik kesintisi programında Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Fatih, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri ve Şişli yer alıyor. Böylece Avrupa Yakası’nda toplam 15 ilçenin belirli mahalle ve sokakları planlı çalışmalardan etkilenecek.

İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurdu, 8 saat sürecek
Başlık Resmiİstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurdu, 8 saat sürecek

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

BEDAŞ’ın 10 Ekim için açıkladığı programa göre ilçe, etkilenen bölgeler ve tahmini bitiş saatleri şöyle:

Arnavutköy

Hadımköy Mahallesi: Huri, Mevlana sokakları ve çevresi
Kesinti: 10.00 - 14.00
Bitiş: 14.00

Atatürk Mahallesi: Gelibolu, Sonbahar, Türksoy, Ömür sokakları ve çevresi
Kesinti: 12.00 - 16.00
Bitiş: 16.00

İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurdu, 8 saat sürecek
Başlık Resmiİstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurdu, 8 saat sürecek

Bağcılar

Fatih Mahallesi: 1851, 1855, 1856, 1857, 1858, 1860, 1866 ve 1868. sokaklar ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 17.00
Bitiş: 17.00

Bahçelievler

Fevzi Çakmak Mahallesi: Osmancık Sokak ve çevresi
Kesinti: 12.00 - 20.00
Bitiş: 20.00

Başakşehir

Güvercintepe Mahallesi: 1127. Sokak
Şamlar Mahallesi: 2828, 2829, 2831, 2836 Çıkmazı, Değermihiç, Gonca, Girit Çıkmazı, Karataylar Çiftlik Yolu, Terkos Altınşehir Yolu ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 17.00
Bitiş: 17.00

Şahintepe Mahallesi: Bahtiyar, Emir, Gözde, Hekim, Kemer, Kızılağaç, Kışla, Laleli, Mert, Türker, Yalçın, Öztürk, Şafak sokakları ve çevresi
Kesinti: 10.00 - 18.00
Bitiş: 18.00

İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurdu, 8 saat sürecek
Başlık Resmiİstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurdu, 8 saat sürecek

Beylikdüzü

Yakuplu Mahallesi: 35, 80, 90, 98, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 126, 128, 130, 132, Ata, Başkent, Kervansaray, Malazgirt, Mareşal Fevzi Çakmak sokakları ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 17.00
Bitiş: 17.00

Yakuplu Mahallesi ve çevresi
Kesinti: 10.00 - 18.00
Bitiş: 18.00

İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurdu, 8 saat sürecek
Başlık Resmiİstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurdu, 8 saat sürecek

Büyükçekmece

Ahmediye Mahallesi, Muratbey Merkez Mahallesi ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 17.00
Bitiş: 17.00

Kamiloba Mahallesi: Çakıl Yolu ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 17.00
Bitiş: 17.00

Çatalca

Ovayenice Mahallesi: Duygu Sokak
Çakıl Mahallesi: Çakıl Yolu ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 17.00
Bitiş: 17.00

Kestanelik Mahallesi ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 17.00
Bitiş: 17.00

Örencik Mahallesi ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 17.00
Bitiş: 17.00

İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurdu, 8 saat sürecek
Başlık Resmiİstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurdu, 8 saat sürecek

Esenler

Oruçreis Mahallesi: 580, 582, 584, Barbaros, Oğuzhan sokakları ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 17.00
Bitiş: 17.00

Fatih

Karagümrük Mahallesi: Enderuni Rıfatbey, Fevzipaşa, Harap Değirmen, Hatice Sultan, Kepenekli Numan, Korucu, Niyazi Mısri, Prof. Naci Şensoy, Sahtiyancı, Sarmaşık, Sağel, Sofalı Çeşme, Türkistan, Uzun Yol, Viran Mescidi, Viran Odaları, Viran Odaları Aralığı, Yaşmaklı, Yusuf Ağa, Yusuf Ağa Aralığı, Şükrü Naili sokakları ve çevresi
Kesinti: 10.00 - 18.00
Bitiş: 18.00

Hırka-i Şerif Mahallesi: Cuma Damı, Gül Dede, Külahlı, Sofalı Çeşme, Türkistan, Uzun Yol, Yeni Bucak
Mimar Hayrettin Mahallesi: Balipaşa Yokuşu ve çevresi
Kesinti: 10.00 - 18.00
Bitiş: 18.00

İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurdu, 8 saat sürecek
Başlık Resmiİstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurdu, 8 saat sürecek

Güngören

Tozkoparan Mahallesi: Cevat Açıkalın, Ezher, Eşitler, Leylek, Sulhi Garan, Topçu Birliği sokakları ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 17.00
Bitiş: 17.00

Kağıthane

Sultan Selim Mahallesi: Aydınlar, Bozkır
Yeşilce Mahallesi: Aydınlar, İrade sokakları ve çevresi
Kesinti: 10.00 - 15.00
Bitiş: 15.00

İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurdu, 8 saat sürecek
Başlık Resmiİstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurdu, 8 saat sürecek

Küçükçekmece

Halkalı Merkez Mahallesi: 1. Erenler, Demir, Osman Gazi, Üçcevizler sokakları ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 17.00
Bitiş: 17.00

Cumhuriyet Mahallesi: Akkavak, Çiğdem sokakları ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 12.00
Bitiş: 12.00

Cumhuriyet Mahallesi: Dr. Sadık Ahmet Sokak ve çevresi
Kesinti: 10.00 - 15.00
Bitiş: 15.00

Cumhuriyet Mahallesi: Mine, Pelin sokakları ve çevresi
Kesinti: 11.00 - 14.00
Bitiş: 14.00

Kanarya Mahallesi: 1. Nehir, 4. Dere, Akbaba, Bozdoğan, Flaman, Karabatak, Katar Kuşu, Keten Kuşu, Martı, Papağan, Penguen, Piliç, Serçe, Çaykuşu, Çoban Aldatan, İspinoz
Söğütlüçeşme Mahallesi: 1. Sümer, 5. Yıldırım, Camialtı, Huzur, Kavak, Pınarbaşı sokakları ve çevresi
Kesinti: 11.00 - 19.00
Bitiş: 19.00

İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurdu, 8 saat sürecek
Başlık Resmiİstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurdu, 8 saat sürecek

Sarıyer

Tarabya Mahallesi: Polat Koru Sitesi Yolu, Tarabya Bayırı ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 16.00
Bitiş: 16.00

Reşitpaşa Mahallesi ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 17.00
Bitiş: 17.00

Silivri

Balaban Mahallesi: Dağçiçeği, Gümüşyaka, Çayhane sokakları ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 17.00
Bitiş: 17.00

Fevzipaşa Mahallesi, Ortaköy Mahallesi ve çevresi
Kesinti: 09.00 - 17.00
Bitiş: 17.00

Sancaktepe Mahallesi ve çevresi
Kesinti: 09.30 - 15.00
Bitiş: 15.00

Şişli

Esentepe Mahallesi: Büyükdere, Kore Şehitleri, Mithat Ulu Ünlü, Yüzbaşı Kaya Aldoğan sokakları ve çevresi
Kesinti: 08.00 - 16.00
Bitiş: 16.00

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Editör : İREM ÖZCAN
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