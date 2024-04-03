İstanbul'da sürücüsüz elektrikli metrobüs "ART"ın test sürüşü yapıldı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
İBB, şehir içi ulaşımda kullanılmak üzere Metro İstanbul ile işbirliği ile hazırladığı elektrikli metrobüslerin test sürüşünü gerçekleştirdi.
İstanbul'da şehir içi ulaşımda kullanılmak üzere 420 kapasiteli elektrikli metrobüs, Edirnekapı-Avcılar arasındaki deneme sürüşü yapıldı.
Metrobüs aracına verilen isim ART oldu.
Aracın konforu ve çift yönlü sürüş özelliği test edildi.
Bunların yanı sıra, enerji verileri ve otonom sürüş denemeleri yapıldı. İETT ART aracının test sürüşlerinin devam edeceğini duyurdu.
İETTE genel müdürü İrfan Demet'in verdiği bilgilere göre, 40 m uzunluğunda, 420 yolcu kapasiteli aracın yüzde 100 elektrikli ve sıfır emisyonlu olduğu öğrenildi.
420 kişilik elektrikli metrobüs ile tek seferde daha fazla yolcu taşınabilecek.
Yüzde 60 oranında yakıt tasarrufu sağlayacağı öğrenilen araçların, egzos emisyonu da sıfıra inecek.