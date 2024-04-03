İstanbul'da sürücüsüz elektrikli metrobüs "ART"ın test sürüşü yapıldı

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Nisan 2024 15:50 - Güncelleme: 3 Nisan 2024 17:05 - Güncelleme:

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İBB, şehir içi ulaşımda kullanılmak üzere Metro İstanbul ile işbirliği ile hazırladığı elektrikli metrobüslerin test sürüşünü gerçekleştirdi.