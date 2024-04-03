Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Teknoloji > Yüzde 100 elektrikli metrobüs test sürüşüne başladı!

Yüzde 100 elektrikli metrobüs test sürüşüne başladı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 16 milyon nüfuslu İstanbul'da yüzde 100 elektrikli metrobüs test sürüşüne çıktı! İETT İşletmeleri Genel Müdürü İrfan Demet yaptığı paylaşımda elektrikli metrobüsün test sürüşlerine başladığını duyurdu.

İETT İşletmeleri Genel Müdürü'nün yaptığı açıklamaya göre Beylikdüzü'nden Kadıköy'e kadar 52 kilometrelik hatla 2 kıtayı birbirine bağlayan metrobüs, günde yaklaşık 1 milyon yolcu taşıyor.

Elektrikli metrobüs 40 m uzunluğunda ve 420 yolcu taşıyabilecek. Metrobüs hattındaki bu yoğunluğu rahatlatmak için bir dizi yatırım yapan İBB, bu kapsamda elektrikli metrobüslerin test sürüşlerine başladı.

Yüzde 100 elektrikli metrobüs test sürüşüne başladı! - 1. Resim

Tamamen elektrikli, sıfır emisyonlu olarak tasarlanan metrobüsler, 100 bin kilometrede 2,5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlıyor.

Otonom sürüş kabiliyetli olan yeni metrobüsler sürücüsüz olarak da kullanılabilecek. Elektrikli metrobüs sürücü ile kullanılmak istendiğinde çift yönlü olduğu için kolaylıkla seferlerine devam edebilecek.

Yüzde 100 elektrikli metrobüs test sürüşüne başladı! - 2. Resim

Dizel metrobüslere kıyasla yüzde 60 yakıt tasarruflu olacak elektrikli metrobüsün 420 yolcu kapasitesi bulunuyor.

Elektrikli metrobüs sessiz çalışarak, kentteki gürültü kirliliğinin de önüne geçecek. 

Yüzde 100 elektrikli metrobüs test sürüşüne başladı! - 3. Resim

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD, Yunanistan'ın 35 adet UH-60 Black Hawk satışını onayladı! - TeknolojiHarakete geçtiler! Tam 35 adet...Netflix, 10 yıl boyunca Facebook'ta yazdığınız bütün mesajları okudu! - TeknolojiYine Zuckerberg yine olay!İnsan beyninin en net görüntüsünü çektiler, işte o video - Teknolojiİnsan beyninin en net görüntüsü yayınlandı!İlham Aliyev'e "KAAN" savaş uçağı hediyesi! - TeknolojiGörgün'den Aliyev'e "KAAN" hediyesi!watchOS 11 ile birlikte Apple Watch 4 desteği sonlanacak! - TeknolojiApple Watch 4 artık güncellenmeyecek!Samsung telefon kullananların korkulu rüyası ekran yanığı geri döndü! - TeknolojiKullanıcıların büyük kabusu geri döndü!iOS 18 güncellemesi almayacak telefonlar belli oldu! - TeknolojiApple artık bu cihazlara güncelleme vermeyecek!Xiaomi 14 Ultra, 5.5G bağlantısını destekleyen ilk Xiaomi telefonu oldu! - TeknolojiMobil internet hızını alt üst etti!OpenAI sesleri klonlayabilen yeni teknolojisini tanıttı! - TeknolojiSes klonlama çağı başlıyor!Fiyat performans ürünü AirPods ve AirPod Max bu yıl içerisinde duyurulacak! - TeknolojiUcuz AirPods ve Airpods Max geliyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...