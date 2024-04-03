Yüzde 100 elektrikli metrobüs test sürüşüne başladı!

Yaklaşık 16 milyon nüfuslu İstanbul'da yüzde 100 elektrikli metrobüs test sürüşüne çıktı! İETT İşletmeleri Genel Müdürü İrfan Demet yaptığı paylaşımda elektrikli metrobüsün test sürüşlerine başladığını duyurdu.

İETT İşletmeleri Genel Müdürü'nün yaptığı açıklamaya göre Beylikdüzü'nden Kadıköy'e kadar 52 kilometrelik hatla 2 kıtayı birbirine bağlayan metrobüs, günde yaklaşık 1 milyon yolcu taşıyor.

Elektrikli metrobüs 40 m uzunluğunda ve 420 yolcu taşıyabilecek. Metrobüs hattındaki bu yoğunluğu rahatlatmak için bir dizi yatırım yapan İBB, bu kapsamda elektrikli metrobüslerin test sürüşlerine başladı.

Tamamen elektrikli, sıfır emisyonlu olarak tasarlanan metrobüsler, 100 bin kilometrede 2,5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlıyor.

Otonom sürüş kabiliyetli olan yeni metrobüsler sürücüsüz olarak da kullanılabilecek. Elektrikli metrobüs sürücü ile kullanılmak istendiğinde çift yönlü olduğu için kolaylıkla seferlerine devam edebilecek.

Dizel metrobüslere kıyasla yüzde 60 yakıt tasarruflu olacak elektrikli metrobüsün 420 yolcu kapasitesi bulunuyor.

Elektrikli metrobüs sessiz çalışarak, kentteki gürültü kirliliğinin de önüne geçecek.