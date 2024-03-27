İstanbul'da elektrikli metrobüsler yola çıkıyor

Yaklaşık 16 milyon nüfuslu İstanbul'da yüzde 100 elektrikli metrobüsler yola çıkıyor. 1 Nisan'da test sürüşüne başlayacak olan metrobüsler, dizel metrobüslere kıyasla yüzde 60 yakıt tasarruflu olacak, kentteki gürültü kirliliğinin de önüne geçecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü'nden Kadıköy'e kadar 52 kilometrelik hatla 2 kıtayı birbirine bağlayan metrobüs, günde yaklaşık 1 milyon yolcu taşıyor.

Metrobüs hattındaki bu yoğunluğu rahatlatmak için bir dizi yatırım yapan İBB, bu kapsamda elektrikli metrobüslerin test sürüşlerine 1 Nisan itibarıyla başlayacak.

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİ AZALTACAK

Tamamen elektrikli, çevreci, yüksek teknolojilerle donatılmış, yüksek yolcu kapasiteli elektrikli metrobüsler, 100 bin kilometrede 2,5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlıyor.

Dizel metrobüslere kıyasla yüzde 60 yakıt tasarruflu olacak elektrikli metrobüsün 420 yolcu kapasitesi bulunuyor.

Elektrikli metrobüs sessiz çalışarak, kentteki gürültü kirliliğinin de önüne geçecek.