Murat Kurum'dan yeni vaat! Metrobüs ve trafik çilesini sona erdirecek proje

Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum, "Metrobüsü ve E-5 trafiğini rahatlatacak projemiz hazır" diyerek yeni metro projesini duyurdu. 8 ilçenin birleşmesi amaçlanan İncirli-Gayrettepe-Söğütlüçeşme metrosu, 28 kilometre olacak.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İstanbul'un ulaşımına dair yeni projesini duyurdu.

Kurum'un İncirli-Gayrettepe-Söğütlüçeşme metro projesine göre, 8 ilçe birleşecek. Kurum, bu projeyi "Metrobüsü ve E-5 trafiğini rahatlatacak projemiz hazır!" notuyla duyurdu.

Kurum'un projeye ilişkin paylaştığı videoda "Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul" sloganı kullanıldı. Videoda, metro hattının 28 kilometre olduğu belirtildi.