Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Politika > Murat Kurum'dan yeni vaat! Metrobüs ve trafik çilesini sona erdirecek proje

Murat Kurum'dan yeni vaat! Metrobüs ve trafik çilesini sona erdirecek proje

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhur İttifakı, Murat Kurum, Haber

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum, "Metrobüsü ve E-5 trafiğini rahatlatacak projemiz hazır" diyerek yeni metro projesini duyurdu. 8 ilçenin birleşmesi amaçlanan İncirli-Gayrettepe-Söğütlüçeşme metrosu, 28 kilometre olacak.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İstanbul'un ulaşımına dair yeni projesini duyurdu.

Kurum'un İncirli-Gayrettepe-Söğütlüçeşme metro projesine göre, 8 ilçe birleşecek. Kurum, bu projeyi "Metrobüsü ve E-5 trafiğini rahatlatacak projemiz hazır!" notuyla duyurdu.

Kurum'un projeye ilişkin paylaştığı videoda "Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul" sloganı kullanıldı. Videoda, metro hattının 28 kilometre olduğu belirtildi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'da konuşuyor - Politika'Kirli pazarlıklarla ikballerini kurtarmanın peşindeler'Seçim Kurulu'ndan Adana'ya özel karar! Seçim afişleri toplatıldı - PolitikaSeçim Kurulu'ndan Adana'ya özel karar!Murat Kurum, İmamoğlu'nun yerine getirmediği sözleri hatırlattı: İşte 10 maddede vaat edilip yapılmayanlar - Politika10 maddede vaat edilip yapılmayanlarEkrem İmamoğlu'ndan 2019'daki vaatleri ile ilgili sorulara toplu cevap: Hatırlamıyorum! - Politikaİmamoğlu'na 2019 yılında sözünü verdiği vaatler sorulduİmamoğlu'ndan para sayma görüntülerine ilişkin açıklama: Bizimle bir ilgisi yok - Politika'Bizimle bir ilgisi yok'DEM Parti İBB adayı Meral Danış Beştaş: "Çekileceğim bir yarışa girmem" - PolitikaAdaylıktan çekilecek mi?Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Taş ailesine konuk oldu - PolitikaErdoğan, iftarda Taş ailesine konuk olduMurat Kurum'dan İstanbul'un 964 mahallesine kentsel dönüşüm sözü - Politikaİstanbul'un 964 mahallesine kentsel dönüşüm sözüSon seçim anketinde ibre tersine döndü: İstanbul, Adana ve Balıkesir'de önde olan isimler değişti - PolitikaÜç büyükşehirde önde olan isimler değiştiAday belirleme sürecine isyan etmişti: DEVA Parti'sinden istifa eden isim AK Parti'ye katıldı - PolitikaDEVA Parti'sinden istifa eden isim AK Parti'ye katıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...