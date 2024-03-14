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Son seçimi bilen Hakan Bayrakçı anket çalışmasını açıkladı: Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Son seçimi bilen Hakan Bayrakçı anket çalışmasını açıkladı: Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu?
Hakan Bayrakçı, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2023 seçimlerini en yakın oranla bilen SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, yerel seçimlere ilişkin konuştu. İstanbul'da Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'nun durumunu değerlendiren Bayrakçı, "Şu an durum başa baş." dedi.

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, merakla beklenen son İstanbul anketini açıkladı. Buna göre 31 Mart seçimlerine sayılı gün kala Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu ve diğer adayların son durumlarına değindi.

"DURUM BAŞA BAŞ"

Anket çalışmasında birçok etmene önem verdiklerini belirten Bayrakçı, İstanbul için son oy oranlarının henüz netleşmediğini ancak bir tablonun ortaya çıktığını söyledi. Bayrakçı, "2 ay önce İmamoğlu 4-5 puan önde vaziyette yarışa başladı. Sonra Murat Kurum arayı biraz kapattı başa başa geldi durum. 1 puan içinde oynamaya başladı durum. Sonra İmamoğlu sahaya indi dendi, fark 2,5 puanlara çıktı. Şimdi netice 1 ila 2.5 gibi bir aralıkta azalıyor, çıkıyor, aşıyor... Az farkla da olsa İmamoğlu önde görünüyor. Son durumu birkaç gün içinde çalışmalarımızı bitirip netleştireceğiz.

"KAPATILMAYACAK BİR FARK YOK"

Daha seçim 16 gün var kapatılmayacak bir fark olmadığı için tabi durum değişebilir. İmamoğlu lehine de değişebilir tabii yani Kurum lehine de değişebilir."

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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