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Haberler > Yaşam > Altunizade'de yoğunluk! Metrobüs arızası, seferleri aksattı

Altunizade'de yoğunluk! Metrobüs arızası, seferleri aksattı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Altunizade'de metrobüs arızası nedeniyle yoğunluk oluştu. Vatandaşlar, yoğunluğa tepki gösterdi. Ekiplerim müdahalesiyle metrobüs seferleri normale döndü.

Altunizade durağının yakınında bir metrobüs henüz belirlenemeyen nedenle arıza yaptı. Arıza nedeniyle seferler aksarken, vatandaşlar durakta beklemek zorunda kaldı.

Seferlerin yapılamaması dolayısıyla metrobüs güzergahındaki araç yoğunluğu Acıbadem durağına kadar uzandı. Vatandaşlar yaşanan aksaklığa sosyal medyadan tepki gösterdi.

Altunizade'de yoğunluk! Metrobüs arızası, seferleri aksattı - 1. Resim

İETT'DEN AÇIKLAMA

Durağa gelen bakım ekipleri metrobüsteki arızayı gidermek için aracı yoldan çekti. İETT Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Araçlarımızın bakımları periyodik olarak yapılmaktadır. İnisiyatifimiz dışında yaşanan durumlar nedeni ile seferlerimizde aksaklık yaşanabilmektedir. İlgili birim tarafından müdahale edildi. Seferlerimiz normale dönmüştür."

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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