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Haberler > Gündem > Botları arızalanan göçmenler, sahil güvenlikten yardım istedi! 51 kişi sağ salim karaya çıkarıldı

Botları arızalanan göçmenler, sahil güvenlikten yardım istedi! 51 kişi sağ salim karaya çıkarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Botları arızalanan göçmenler, sahil güvenlikten yardım istedi! 51 kişi sağ salim karaya çıkarıldı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir açıklarında arızalanan botları sürüklendiği için yardım talebinde bulunan kaçak göçmeleri kurtardı. İki lastik bottaki 2'si çocuk 51 düzensiz göçmen, ekipler tarafından sağ salim karaya çıkarıldı.

İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı, 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botları, İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmeni kurtardı - 1. Resim

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ve Dikili ilçeleri açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu iki lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Sahil Güvenlik botları, İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmeni kurtardı - 2. Resim

Ekipler, iki lastik bottaki 2'si çocuk 51 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar ilçesi Tepecik mevkisinde ise bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Özel Harekat Timi, karadaki biri çocuk 13 göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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