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İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? 8 Mayıs 2025 MGM hava durumu raporunu paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul&#039;da yarın hava nasıl olacak? 8 Mayıs 2025 MGM hava durumu raporunu paylaştı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Mayıs Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre İstanbul'da yarın parçalı bulutlu bir gün olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam edeceği belirtilirken İstanbul'da hafta sonu gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim olacağı bilgisi MGM tarafından paylaşıldı. 

İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? 8 Mayıs 2025 MGM hava durumu raporunu paylaştı - 1. Resim

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

8 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da hava sıcaklıkları en 12.00 ila 15.00 saatleri arasında 25°C'ye kadar çıkacaktır.

Gün içerisinde hava sıcaklığının ortalama 20 derece civarında seyretmesi bekleniyor. İstanbul sıcaklıkların en yüksek 25 dereceye kadar çıkması beklenirken gece saatlerinde ise termometrelerin 18 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? 8 Mayıs 2025 MGM hava durumu raporunu paylaştı - 2. Resim

İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

10 Mayıs Cumartesi günü ve 11 Mayıs Pazar günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.  Hava sıcaklıklarının en düşük 14°C en yüksek 23°C göreceği belirtiyor. Pazar günü ise termometre 12°C ila 16°C gösterecektir.

İstanbul'da hafta sonu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre vatandaşların şemsiye alarak dışarı çıkması öneriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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