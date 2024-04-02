İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Salwan Momika'nın öldüğü iddiası gerçeği yansıtmıyor

Kur'an-ı Kerim yakan Salwan Momika'nın öldüğüne dair iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Detaylar haberimizde yer alıyor...

Norveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak provokasyon gerçekleştiren Salwan Momika'ya Müslümanlar tepki göstermişti.

Sosyal medya platformu X'te, Salwan Momika'nın Norveç'te ölü bulunduğu haberi yayıldı.

Ardından Salwan Momika öldü mü sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Ancak provakatörün öldürüldüğü iddiasına dair herhangi bir kaynak veya nasıl ve nerede öldüğü gibi detaylı bilgi paylaşılmadı.

Irak merkezli teyit ekibi Tech 4 Peace, yaptığı açıklamaya göre, hiçbir uluslararası veya yerel kaynaklardan, medya kuruluşlarından Momika'nın öldürülmesiyle ilgili haber yayınlanmadığı öğrenildi.

Öte yandan eski asistanı haberin yalan olduğunu ve Momika'nın hayatta olduğunu açıkladı.

37 yaşındaki Salwan Momika, İsveç vatandaşlığına sahip bir Iraklıdır. Kendisini ateist olarak tanımlıyor.

Irak'ta Arami-Süryani cemaatinin bir üyesi ve milliyetçisidir. İsveç'te Süryani Demokratik Birlik Partisi'ni kurmuştur.

Salwan Momika, 28 Haziran 2023 tarihinde Stockholm camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi.

Ardından yine polis korumasında; 20 Temmuz'da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz'da İsveç Parlamentosu önünde, 24 Ağustos'ta tekrar Stockholm camisinin önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

3 Eylül'de Malmö kentinde, polis korumasında Kur'an-ı Kerim'i yakarken onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti.

Son olarak 21 Ekim'de Stockholm merkezde İsrail'e destek mitingi yaparak Kur'an-ı Kerim ve Filistin bayrağını yakmıştı.