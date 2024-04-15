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İzmir'de Halk Ekmek 7 TL'den 5 TL’ye geriledi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzmir&#039;de Halk Ekmek 7 TL&#039;den 5 TL’ye geriledi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, seçim sürecinde verdiği ekmek fiyatı indirimi vaadi sözünü tuttu. Halk ekmek fiyatı geriledi. Peki, İzmir Halk Ekmek ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni fiyatı...

İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Gıda Turizm A.Ş.'ye bağlı Halk Ekmek Fabrikası, 7 TL'den satışa sunulan ekmeğin fiyatını düşürdü. Peki, İzmir halk ekmek kaç lira? Ekmeğin fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

İZMİR'DE HALK EKMEK KAÇ TL 2024?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Gıda Turizm A.Ş.’ye bağlı Halk Ekmek Fabrikası, 7 TL’den satışa sunulan ekmeği 16 Nisan Salı gününden itibaren 5 TL'den satışa sundu. İzmir'de Halk Ekmek 5 TL’ye düştü.

İzmir’de 7 TL’den satışa sunulan halk ekmeğin fiyatı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatı ile 5 TL’ye indirildi. Başkan Tugay, “Günlük olarak üretilecek 120 bin ekmek, yarın sabahın ilk sevkiyatlarıyla kentimizin 93 noktasında faaliyet gösteren büfelerimizde 5 TL olarak satışa sunulacak. Bu zor günleri beraber atlatacağız” dedi.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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