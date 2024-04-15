İzmir'de Halk Ekmek 7 TL'den 5 TL’ye geriledi

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Nisan 2024 14:45 - Güncelleme: 15 Nisan 2024 14:46 - Güncelleme:

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, seçim sürecinde verdiği ekmek fiyatı indirimi vaadi sözünü tuttu. Halk ekmek fiyatı geriledi. Peki, İzmir Halk Ekmek ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni fiyatı...