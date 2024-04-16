K-Pop yıldızı Park Bo Ram, evinde ölü bulundu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
K-Pop yıldızı Park Bo Ram öldü mü, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Güney Kore'nin popüler K-Pop yıldızı Park Bo-ram hayatını kaybettiği haberi hızla yayıldı. Peki, Park Bo Ram öldü mü, neden öldü? İşte detaylar...
30 yaşındaki, K-Pop Yıldızı Bo Ram öldü, haberleri evdeki lavabonun üzerine eğilmiş halde bulundu. Peki, K-Pop Yıldızı Bo Ram'un ölüm nedeni ne, ne oldu? Park Bo Ram gerçekten öldü mü? Kaç yaşında öldü?
K-POP dünyasının ünlü ismi Park Bo Ram'ın ölüm haberi geldi. Polis, tarafından Bo Ram'ın ölüm nedeni sorgulanıyor.
30 yaşındaki K-Pop yıldızı Park Bo Ram, Perşembe günü bir arkadaşının evine gitti.
K-POP YILDIZI PARK BO RAM ÖLDÜ MÜ?
Genç yıldız bir arkadaşının evinde içki içtikten sonra öldü. Tuvalete gittikten sonra uzun süre tuvaletten çıkmayan şarkıcının arkadaşı tuvalete gittiğinde şarkıcıyı baygın halde buldu. Park Bo Ram 11 Nisan günü gece geç saatlerde aniden hayatını kaybetti.
Bo Ram'ın ajansı Xanadu Entertainment, "Park Bo Ram 11 Nisan akşamı ani bir şekilde aramızdan ayrıldı. Cenaze töreni, şarkıcının ailesiyle yapılacak görüşme sonrasında planlanacak..." açıklamasında bulundu.
Bo Ram'ın ölüm nedenini otopsi sonrasında belli olacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi