K-Pop yıldızı Park Bo Ram, evinde ölü bulundu

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Nisan 2024 15:29 - Güncelleme: 16 Nisan 2024 15:30 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

K-Pop yıldızı Park Bo Ram öldü mü, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Güney Kore'nin popüler K-Pop yıldızı Park Bo-ram hayatını kaybettiği haberi hızla yayıldı. Peki, Park Bo Ram öldü mü, neden öldü? İşte detaylar...