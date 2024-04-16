Avansas’ın yeni Genel Müdürü Ahmet Güleç oldu

İş yerinin alışveriş yeri Avansas’ta üst düzey bir atama gerçekleşti. Ahmet Güleç, Nisan 2024’den itibaren, Avansas’ta Genel Müdürlük görevini üstlenecek.

İş yerinin alışveriş yeri Avansas’ta Genel Müdürlük görevine 01 Nisan 2024 tarihinden itibaren Ahmet Güleç atandı. Daha önce Getir’de Tedarik Zinciri Birimi’nin başında olan Güleç, yeni dönemde şirketin Genel Müdürü olarak görevini sürdürecek.

Ahmet Güleç, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Ekonometri bölümünden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA programını tamamladı. Kariyerine 2006 yılında Danone'de satış eğitmeni olarak başladıktan sonra sırasıyla Real Hipermarketler Zinciri ve BP Castrol şirketlerinde satınalma yöneticiliği yaptı. Ardından DHL'de, önde gelen global hızlı tüketim şirketlerinin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'da bölgesel 4PL operasyonlarını yönetmiş, sonrasında da Unilever'e geçerek bölgesel lojistik mükemmeliyeti, mega dağıtım merkezleri yönetimi ve tedarik zinciri dijital dönüşümü projelerinde kilit roller üstlenmiştir.

Akabinde DHL'e dönerek Türkiye ve Orta Doğu'daki Operasyonel Mükemmellik Direktörlüğü rolünü üstlenerek, operasyonel mükemmellik, sürekli iyileştirme, kalite, sürdürülebilirlik, Ar-Ge ve İnovasyon ajandalarına liderlik etmiş, TÜSİAD ve YASED dijital dönüşüm çalışma gruplarında aktif rol almıştır.

Ahmet Güleç, son görev aldığı Getir’de, Chief Supply Chain Officer göreviyle şirketin Global Tedarik Zinciri Departmanından sorumlu olarak Türkiye ve Avrupa'da büyüme sürecinde önemli başarılara imza atmış, dijital tedarik zinciri vizyonuyla şirketin verimlilik ve dönüşüm projelerine liderlik etmiştir.

Ahmet Güleç, yeni göreviyle birlikte Avansas’ın tüm operasyonlarına ve büyüme stratejisine önderlik edecek.