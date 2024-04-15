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'Mahsun Kırmızıgül öldü mü' sorusuna kendisi cevap verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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&#039;Mahsun Kırmızıgül öldü mü&#039; sorusuna kendisi cevap verdi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada 'Mahsun Kırmızıgül öldü' şeklinde yapılan paylaşımlar hızla yayıldı ve geniş kitlelere ulaştı. Paylaşımı gören vatandaşlar arama motorlarına 'Mahsun Kırmızıgül neden öldü' sorusunu sordu. Mahsun Kırmızıgül ise kendi hakkında çıkan 'öldü' haberlerine isyan ederek 'yıkılmadım ayaktayım' dedi.

Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sosyal medyada 'öldü' başlıklı haberlerle gündeme geldi. Mahsun Kırmızıgül, sosyal medyada yayılan 'öldü' haberlerine tepki göstererek; "Sosyal medyada 'öldü' haberi yapmak gerçekten çok ayıp." ifadelerini kullandı.

MAHSUN KIRMIZIGÜL ÖLDÜ MÜ?

55 yaşındaki Mahsun Kırmızıgül, hakkında çıkan haberlere karşılık 1998 yılında müzikseverlerle buluşturduğu 'Yıkılmadım' adlı parçasının sözleriyle tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu "Sırf tık almak için sosyal medyada 'öldü' haberi yapmak gerçekten çok ayıp. Arkadaşlar, yaşıyorum ve sağlığım da yerinde. Önümüzdeki cuma günü sahneye çıkacağım. Yıkılmadım, ayaktayım" ifadelerini kullandı.

'Mahsun Kırmızıgül öldü mü' sorusuna kendisi cevap verdi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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