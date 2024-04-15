'Mahsun Kırmızıgül öldü mü' sorusuna kendisi cevap verdi

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Nisan 2024 11:56 - Güncelleme: 15 Nisan 2024 11:56 - Güncelleme:

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Sosyal medyada 'Mahsun Kırmızıgül öldü' şeklinde yapılan paylaşımlar hızla yayıldı ve geniş kitlelere ulaştı. Paylaşımı gören vatandaşlar arama motorlarına 'Mahsun Kırmızıgül neden öldü' sorusunu sordu. Mahsun Kırmızıgül ise kendi hakkında çıkan 'öldü' haberlerine isyan ederek 'yıkılmadım ayaktayım' dedi.