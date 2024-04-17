Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aksama

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Nisan 2024 09:33 - Güncelleme: 17 Nisan 2024 09:37 - Güncelleme:

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Metro İstanbul açıkladı. Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aksama yaşanıyor. Peki, Kabataş-Bağcılar tramvay hattınd seferler normale döndü mü, ne zaman düzelecek? Kabataş-Bağcılar tramvay hangi duraklar arasında yapılıyor?