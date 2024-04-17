Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aksama
Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Metro İstanbul açıkladı. Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aksama yaşanıyor. Peki, Kabataş-Bağcılar tramvay hattınd seferler normale döndü mü, ne zaman düzelecek? Kabataş-Bağcılar tramvay hangi duraklar arasında yapılıyor?
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda aksama yaşandığını bildirdi. Peki, Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü mü? T1 tramvay hattı çalışıyor mu?
T1 TRAMVAY HATTINDA TEKNİK ARIZA
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.
Düzenleyen: Kübra Çelepi - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi