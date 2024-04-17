Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aksama

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aksama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aksama

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Metro İstanbul açıkladı. Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aksama yaşanıyor. Peki, Kabataş-Bağcılar tramvay hattınd seferler normale döndü mü, ne zaman düzelecek? Kabataş-Bağcılar tramvay hangi duraklar arasında yapılıyor?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda aksama yaşandığını bildirdi. Peki, Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü mü? T1 tramvay hattı çalışıyor mu?

T1 TRAMVAY HATTINDA TEKNİK ARIZA

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aksama - 1. Resim

İlgili Haberler

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
'Geçmişten Geleceğe' yerel sanat sergisi 15 sanatçıyı buluşturdu!Amazon Music yeni çalma listesi oluşturucu yapay zekası Maestro'yu piyasaya sürdü!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Önümüzdeki 5 gün hava durumu - HaberlerÖnümüzdeki 5 gün hava durumuMalatya'da 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi! - HaberlerMalatya'da 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi!Gazeteci ve sunucu Özlem Gürses hakkında - HaberlerGazeteci ve sunucu Özlem Gürses hakkındaBahar dizisi Güney Kore yapımı olan Dr. Cha dizisinden uyarlandı - HaberlerBahar dizisi Güney Kore yapımı olan Dr. Cha dizisinden uyarlandıGazeteci ve yazar Cem Küçük hakkında - HaberlerGazeteci ve yazar Cem Küçük hakkındaVirtus Bologna'ya mağlup olan Anadolu Efes EuroLeague'den elendi - HaberlerVirtus Bologna'ya mağlup olan Anadolu Efes EuroLeague'den elendi
Sonraki Haber Yükleniyor...