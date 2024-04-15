İstanbullular yeni haftaya metro arızasıyla başladı: Yolcular tünelde yürüdü
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da Bakırköy-Kayaşehir metro hattında teknik bir arıza yaşandı. Arıza nedeniyle bazı yolcular tünelde yürüdü. Seferler gecikmeli olarak yapıldı.
İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir metro hattında sabah saatlerinde teknik arıza yaşandı. Arıza dolayısıyla yolcular tünelde kaldı.
Bazı yolcular tünelde yürümek zorunda kaldı. Seferler Kayaşehir yönüne gecikmeli olarak yapıldı.
VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU
Metro durağında yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar mağdur oldu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M3 Bakırköy-Kayaşehir metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kayaşehir yönünde gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı