İstanbullular yeni haftaya metro arızasıyla başladı: Yolcular tünelde yürüdü

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Nisan 2024 10:45 - Güncelleme: 15 Nisan 2024 10:51 - Güncelleme:

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İstanbul'da Bakırköy-Kayaşehir metro hattında teknik bir arıza yaşandı. Arıza nedeniyle bazı yolcular tünelde yürüdü. Seferler gecikmeli olarak yapıldı.