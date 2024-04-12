Bursa'da can pazarı: 'Makas' faciası metroda bitti!

Bursa'da, makas atarak ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak önce önündeki araca ardından da metro istasyonunun merdivenlerine çarptı. Can pazarının yaşandığı olayda 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah karşı Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, Nilüfer istikametine seyir halindeyken makas atarak ilerlemeye başladı.

ÖNCE ÖNÜNDEKİ ARACA SONRA METRO İSTASYONUNA!

Bu esnada aynı istikamete giden Ahmet A. yönetimindeki otomobile çarpan araç, kontrolden çıkıp, metro istasyonun yürüyen merdivenlerine çarptı. Ahmet A. idaresindeki otomobil ise yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp, refüje savruldu.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazanın şiddetiyle can pazarı yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edilirken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.