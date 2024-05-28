Son depremler verilerine göre Hatay'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre gün içinde olan tüm sarsıntıların detaylarına ulaşabiliyoruz. 28 Mayıs günü sarsıntıyı hissedenler Hatay'da deprem mi oldu sorusuna cevap aradı.
Bugün sabah saatlerinde sarsıntı hissedilmesinin ardından az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde araştırması yapıldı. AFAD'ın son verileri aracılığıyla bugün meydana gelen tüm sarsıntılara anlık olarak erişebiliyoruz.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Hatay açıklarında 10.29'da 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın son depremler listesine göre ise Hatay'da 3.1 şiddetinde sarsıntı oldu. İşte veriler:
Düzenleyen: Sumru Tarhan - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi