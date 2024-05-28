Son depremler verilerine göre Hatay'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Mayıs 2024 10:43 - Güncelleme: 28 Mayıs 2024 10:49 - Güncelleme:

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Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre gün içinde olan tüm sarsıntıların detaylarına ulaşabiliyoruz. 28 Mayıs günü sarsıntıyı hissedenler Hatay'da deprem mi oldu sorusuna cevap aradı.