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Son depremler verilerine göre Hatay'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Son depremler verilerine göre Hatay&#039;da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre gün içinde olan tüm sarsıntıların detaylarına ulaşabiliyoruz. 28 Mayıs günü sarsıntıyı hissedenler Hatay'da deprem mi oldu sorusuna cevap aradı.

Bugün sabah saatlerinde sarsıntı hissedilmesinin ardından az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde araştırması yapıldı. AFAD'ın son verileri aracılığıyla bugün meydana gelen tüm sarsıntılara anlık olarak erişebiliyoruz.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Hatay açıklarında 10.29'da 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi son verilerine göre Hatay'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - 1. Resim

AFAD'ın son depremler listesine göre ise Hatay'da 3.1 şiddetinde sarsıntı oldu. İşte veriler:

Kandilli Rasathanesi son verilerine göre 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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