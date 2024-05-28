Kırık Bir Aşk Hikayesi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çekildi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Mayıs 2024 14:07 - Güncelleme: 28 Mayıs 2024 14:59 - Güncelleme:

Ayvalık, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Yönetmenliğini Ömer Kavur'un yaptığı Kırık Bir Aşk Hikayesi filmini ekranlara görenler nerede çekilmiştir, sahneler hangi ilde çekildi gibi sorulara cevap aramaya başladı. Kadir İnanır'ın "Fuat" karakterini oynadığı başarılı filmin oyuncu kadrosu ve çekildiği yıla dair bilgiler...