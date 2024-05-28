Kırık Bir Aşk Hikayesi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çekildi
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Yönetmenliğini Ömer Kavur'un yaptığı Kırık Bir Aşk Hikayesi filmini ekranlara görenler nerede çekilmiştir, sahneler hangi ilde çekildi gibi sorulara cevap aramaya başladı. Kadir İnanır'ın "Fuat" karakterini oynadığı başarılı filmin oyuncu kadrosu ve çekildiği yıla dair bilgiler...
Televizyon ekranlarında yayınlanan eski filmlerden biri olan Kırık Bir Aşk Hikayesi, yeniden yayınlandı. Seyircilerin merak ettikleri arasında ise nerede çekildiği yer aldı. 1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali ödülü alan film hakkında bilgileri derledik.
KIRIK BİR AŞK HİKAYESİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Kırık Bir Aşk Hikayesi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çekildi. Yapım yılı 1981 olurken 1 Ekim 1982 senesinde çıkan filmin yönetmenliğini Ömer Kavur yaparken güçlü oyuncu kadrosu ile gündemde yer almıştı.
93 dakika süren filmin yapımcılığını Sadık Deveci, Ömer Kavur, Necip Sarıcıoğlu yaptı.
Senaryosunu Selim İleri'nin yazdığı projede birçok ünlü isim rol aldı. İşte oyuncu kadrosu:
Kadir İnanır, Hümeyra Akbay, Kamran Usluer, Neriman Köksal, Özlem Onursal, Halil Ergün, Orhan Çağman, Güler Ökten, Handan Adalı, Nezihe Becerikli, Orhan Aykanat, Nezihe Becerikli, Reha Kıral, Leyla Altın, Muadelet Tibet, Mehmet Esen, Ahmet Açan ve Osman Çağlar.
Birçok ödüle layık görülen projenin aldığı ödüller şöyle:
1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi 3. Film (Ömer Kavur), 1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yönetmen (Ömer Kavur), 1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Güler Ökten), 1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Orhan Çağman), 1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Görüntü Yönetmeni (Salih Dikişçi), 1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Özgün Müzik (Cahit Berkay).
Kaynak: Türkiye Gazetesi