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Yalan dizisi İstanbul'un Beşiktaş ve Galata semtlerinde çekiliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yalan dizisi İstanbul&#039;un Beşiktaş ve Galata semtlerinde çekiliyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Yalan dizisinin tanıtımının ardından hangi semtte çekildiği merak konusu oldu. Gündemde yer alan yeni projenin bugün yayınlanmaya başlamasının ardından nerede çekiliyor araştırılmaya başlandı. Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak gibi isimlerin kadrosunda olduğu diziye dair bilgiler...

Yeni başlayacak olan dizi bugün 20.00'da ekranlara gelecek. Merakla beklenen projenin tanıtımının gelmesiyle beraber nerede çekildi sorusu da gündeme geldi. Konusu ile dikkatleri üzerine çeken projede olan oyunculara dair bilgiler...

Dizi 27 Mayıs akşamı 20.00'da başlarken kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Eylül Tumbar, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat Yalan gibi isimler yer aldı.

Yalan dizisi İstanbul'un Beşiktaş ve Galata semtlerinde çekiliyor - 1. Resim

Çekimleri ise İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi semtlerinde gerçekleşiyor. 

Senaryosunu Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu'nun yazdığı projenin yönetmenliğini Hakan İnan yapıyor.

YALAN DİZİSİNİN KONUSU

Dizide, eşini öldürmesi ile suçlanan Melike'nin cezaevinden çıktıktan sonra yaşadığı zorluklar ele alınıyor. Eşinin ailesinin intikamı ile karşı karşıya kalmasının yanında kızına ulaşma çabası da gündeme gelecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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