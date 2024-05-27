Yalan dizisi İstanbul'un Beşiktaş ve Galata semtlerinde çekiliyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mayıs 2024 11:36 - Güncelleme: 27 Mayıs 2024 11:43 - Güncelleme:

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Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Yalan dizisinin tanıtımının ardından hangi semtte çekildiği merak konusu oldu. Gündemde yer alan yeni projenin bugün yayınlanmaya başlamasının ardından nerede çekiliyor araştırılmaya başlandı. Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak gibi isimlerin kadrosunda olduğu diziye dair bilgiler...