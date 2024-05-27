Yalan dizisinde Duru karakterini Eylül Tumbar oynuyor

Güçlü oyuncu kadrosu ile ekranlara gelecek olan Yalan dizisinin tanıtımının ardından Duru karakterini kim oynuyor, gerçek adı ne merak edilmeye başlandı. Yeni başlayacak olan dizide karakteri Eylül Tumbar oynarken hangi dizilerde oynadığı da araştırılmaya başlandı.

Son zamanlarda gündemde yer alan diziler arasında olan Yalan, bu akşam izleyici ile buluşacak. Konusu ile dikkatleri çeken dizide birçok başarılı isim yer alırken başrolde olan Duru'yu kimin oynadığı araştırıldı.

Karakteri, Eylül Tumbar oynuyor.

2002 yılında İzmir'de doğan isim, Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nden mezun oldu. Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?, Kendi Düşen Ağlamaz gibi projelerde yer alan oyuncu, Instagram'da "@eylultumbar" kullanıcı adıyla yer alıyor.

Çekimlerinin Galata, Beşiktaş gibi semtlerde yapıldığı yeni proje bu akşam 20.00'da ekranlara gelecek.

Yer alan diğer isimler ise şöyle:

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Eylül Tumbar, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat Yalan.