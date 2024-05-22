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Hababam Sınıfı filmi 1975 yılında Adile Sultan Kasrı’nda çekildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hababam Sınıfı filmi 1975 yılında Adile Sultan Kasrı’nda çekildi
Hababam Sınıfı, Ertem Eğilmez, Kemal Sunal, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Televizyon ekranlarının efsane filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin yeniden ekranlarda yer almasının üzerine nerede çekildiği merak edildi. Seyirciler kaç yılında çekildiğini de araştırdı. İşte filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler...

Hababam Sınıfı filminin ikinci filmi olarak çekilen film, 1975 senesinde çekildi. Yönetmeni Ertem Eğilmez olurken senaristliğini Sadık Şengil yaptı. Çekildiği yıl ve yer hakkında...

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, 1975 yılında Adile Sultan Kasrı'nda çekildi. Sahneler genellikle okul ve okulun bahçesinde gerçekleşti.

1975 yılının Ağustos ayında gösterime giren filmde yer alan oyuncular şöyle:

Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe yer alırken yardımcı oyuncu olarak ise Ahmet Arıman, Feridun Şavlı , Cem Gürdap, Bülent İğdiroğlu ve Cengiz Nezir rol aldı.

Hababam Sınıfı Adile Sultan Kasrı’nda çekildi - 1. Resim

Filmde ilk seride yer alan isimler dışında Şener Şen ve Semra Özdamar yer aldı. 1976 senesinde Melih Kibar tarafından bestelenen film, Altın Portakal En İyi Müzik Ödülü'ne layık görüldü.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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