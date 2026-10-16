Zorunlu kış lastiği uygulamas kasım ayında başlıyor... Kışlık lastik zorunluluğu ne zaman başlıyor?

Havaların soğumasıyla birlikte kışlık lastik zorunluluğu bir kez daha gündeme geldi. Zorunlu kış lastiği uygulaması, şehirler arası yollarda yük, eşya ve yolcu taşımacılığı yapan tüm ticari araçları kapsıyor. Uzmanlar, sürüş ve can güvenliği açısından hususi araç sahiplerinin de kış koşullarında kış lastiği tercih etmelerini önemle tavsiye ediyor. Peki, kışlık lastik zorunluluğu ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

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Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu kasım ayında başlayacak. Uygulama, 5 aylık dönemde geçerli olacak.Kış lastiği kullanması zorunlu olmasına rağmen kurala uymayan firmalara idari para cezası uygulanacak. Denetimlerde kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği bulunmayan araçların yola devam etmesine izin verilmeyecek.

Kışlık lastik zorunluluğu ne zaman başlıyor?

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, zorunlu kış lastiği dönemi 15 Kasım 2026 tarihinde başlayacak ve 15 Nisan 2027 tarihine kadar devam edecek. Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha iyi yol tutuşu sağlaması nedeniyle güvenlik açısından özel araçlarda da kullanılması öneriliyor. Sürücülere lastik alırken üretim tarihine dikkat etmeleri, raf ömrünü doldurmuş lastikleri tercih etmemeleri hatırlatıldı.

Kışlık lastik zorunluluğu ne zaman başlıyor?



Daha önce bu zorunluluk, 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde uygulanırken, bu yıl mevsimsel şartlar dikkate alınarak yapılan değişiklikle bu süre 4 aydan 5 aya çıkarılmıştı. Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takması tavsiye ediliyor.

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