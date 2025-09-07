Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kod adı Kırlangıç devam ediyor mu, neden yok? Yeni bölüm tarihi belli mi!

Kod adı Kırlangıç devam ediyor mu, neden yok? Yeni bölüm tarihi belli mi!

- Güncelleme:
Ekranların sevilen dizilerinden Kod adı Kırlangıç'ın yeni bölüm  tarihi merak ediliyor. Kod adı Kırlangıç 3. sezon ilk bölümü ne zaman, dizi devam ediyor mu, neden yok, yeni dönem yayın tarihi belli mi? gibi aramalar yapılıyor. Yeni yayın döneminde dizinin devam edip etmeyeceği de soruşturuluyor, resmi açıklama geldi mi? İşte son gelişmeler... 

TRT 1’in ekranlarında yayınlanan teknoloji dizisi Kod adı Kırlangıç, merakla takip ediliyor. Dizinin hayranları yeni sezonda ekranlara göremeyince araştırmaya başladı. İzleyiciler “Kod adı Kırlangıç neden yok, 3. sezon ne zaman başlayacak, yeni bölüm tarihi belli mi?” sorularına cevap arıyor. 

Kod adı Kırlangıç devam ediyor mu, neden yok? Yeni bölüm tarihi belli mi! - 1. Resim

KOD ADI KIRLANGIÇ DEVAM EDİYOR MU?

Kod adı Kırlangıç dizisinin 2. sezonunu 1 Haziran 2025 tarihinde sezon finali yaptı. Peki dizi devam ediyor mu, yeni bölüm ne zaman Kod adı Kırlangıç’ın 3. sezonla ekranlara dönmesi planlanıyor. Ancak çekim süreci ve yayın takvimiyle ilgili net bilgi TRT 1’in resmi açıklamalarıyla duyurulacak.

Kod adı Kırlangıç devam ediyor mu, neden yok? Yeni bölüm tarihi belli mi! - 2. Resim

KOD ADI KIRLANGIÇ 3. SEZON YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT’den Kod adı Kırlangıç dizisinin 3. sezon yayın tarihine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak daha önceki sezon takvimleri dikkate alındığında, yeni sezonun 2025 sonbaharında başlayacağı tahmin ediliyor. 

1. sezon: 12 Kasım 2023’te başladı.

2. sezon: 20 Ekim 2024’te başladı. 

Bu takvime göre 3. sezonun yine sonbahar aylarında yayına girmesi muhtemel görünüyor.

Kod adı Kırlangıç devam ediyor mu, neden yok? Yeni bölüm tarihi belli mi! - 3. Resim

KOD ADI KIRLANGIÇ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kod adı Kırlangıç dizisinde, mahallede kurdukları gizli teknoloji üssünde kendi insansız hava araçlarını tasarlayan gençlerin hikayesi anlatılıyor.

Kod adı Kırlangıç devam ediyor mu, neden yok? Yeni bölüm tarihi belli mi! - 4. Resim

KOD ADI KIRLANGIÇ DİZİ OYUNCULARI KİM?

Serkan Şenalp - Selim

Gizem Arıkan - Sevgi

Korhan Herduran - Aspar

Ali Kayra Gürel - Yiğit Efe

Elif Kurtaran - Zeynep

Göktuğ Yıldırım - Tonguç

Ayşegül Kopartan - Bilge

Ömer Erkan Özhan - Bilgin

Damla Nida Kurtaran - Müge

Musa Özgeç - Şahin

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

