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KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans sonuç tarihi

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KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans sonuç tarihi
Başlık ResmiKPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans sonuç tarihi

KPSS Ön Lisans sonuçları, 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM’nin yayımladığı soru kitapçığı ve cevap anahtarıyla yanıtlarını kontrol eden adaylar şimdi sonuç tarihini ve sorgulama ekranını araştırıyor.

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4 Ekim Pazar günü yapılan 2026 KPSS Ön Lisans sınavının ardından değerlendirme süreci başladı. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltilirken 130 dakika cevaplama süresi verildi. ÖSYM, sınavın ardından Temel Soru Kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’unu erişime açtı. Adaylar soru kitapçığının tamamına 14 Ekim saat 23.59’a kadar Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak. 4 Ekim’de gerçekleştirilen sınavın ardından yaklaşık bir aylık değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla adayların puanları erişime açılacak.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adayların elde ettiği KPSS puanları kamu kurumlarının ön lisans mezunlarına yönelik personel alımlarında kullanılabilecek. Sonuçların açıklanmasından sonra merkezi yerleştirmeler ve kurum ilanları için ayrı tercih ve başvuru süreçleri yürütülecek. 2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olacağı da ÖSYM tarafından belirtiliyor.

KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans sonuç tarihi
Başlık ResmiKPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans sonuç tarihi

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandığında adaylar puanlarını ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılacak. Sonuç ekranında adayların KPSS puanları ile sınava ilişkin değerlendirme bilgileri yer alacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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