KPSS Ortaöğretim 2026 sınavı için geri sayım sürerken lise mezunu adayların gözü ÖSYM’den gelecek sınav giriş belgesi duyurusuna çevrildi. Sınav tarihi, giriş belgelerinin açıklanacağı dönem ve sonuç takvimi adaylar tarafından araştırılıyor.

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2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylar, sınav merkezi, bina ve salon bilgilerinin yer alacağı giriş belgelerini bekliyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından ÖSYM takviminde sınav ve sonuç tarihleri kesinleşti.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak. ÖSYM’nin sınav takviminde yer alan programa göre lise mezunu adayların katılacağı oturum saat 10.15’te başlayacak. Adayların sınav günü, giriş belgelerinde belirtilen bina ve salonda hazır bulunmaları gerekecek.

Sınav için başvurular 27 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında alınırken geç başvuru işlemleri 15-16 Eylül’de tamamlandı. KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ise ÖSYM takvimine göre 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınav yerleri henüz açıklanmadı. Belgeler erişime açıldığında adayların sınava girecekleri sınav merkezi, bina ve salon bilgileri AİS üzerinden görüntülenebilecek.

ÖSYM giriş belgeleri için henüz kesin bir tarih duyurmadı. Ancak kurumun son sınav uygulamalarına bakıldığında belgelerin genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açıldığı görülüyor.

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