KPSS Lisans sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medyada adayların cevap kâğıtlarına ilişkin paylaşımları gündem oldu. Bazı adaylar, sınavda işaretlediklerini hatırladıkları seçeneklerle ÖSYM sisteminde görüntülenen cevapların farklı olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi. Paylaşımlarda cevapların değiştiği iddiası dile getirilirken, karşılaştırmanın hangi kitapçık ve hangi ekran üzerinden yapıldığı önem taşıyor. Sınav sonrasında yayımlanan temel soru kitapçığı ile adayın sınavda kullandığı kitapçık aynı soru ve seçenek sıralamasına sahip olmayabiliyor. Ancak adaya özel cevap kâğıdı görüntüleme uygulaması farklı bir işlev görüyor.

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KPSS Lisans sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, sistemdeki cevaplar ile kendi işaretlemelerinin uyuşmadığını savunan adaylar sosyal medyada seslerini duyurmaya başladı. Optik formların ve puan hesaplamalarının yeniden incelenmesini talep eden adayların bu itirazları kısa sürede Meclis gündemine taşındı.

BAKAN TEKİN'E SORULDU

Yeni Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in cevaplaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Öztürk, adayların optik formları ile dijital ortama aktarılan verilerin bağımsız bir teknik heyet tarafından karşılaştırılmasını istedi.

Önergede, 47 net yapan bir adayın 70 puan, 51 net yapan başka bir adayın ise 69 puan aldığı yönündeki paylaşımlara dikkat çekilerek, bu tür dengesizliklerin şeffaflıkla açıklanması gerektiği vurgulandı. Süreç boyunca fiziksel ve dijital kayıtların muhafaza edilmesi çağrısında bulunan Öztürk, muhtemel bir hesaplama hatasında tüm adayların puan ve sıralamalarının resen düzeltilmesini talep etti.

KPSS’de kitapçık yanılgısı! Sonuçlar açıklandı, cevap kâğıdı tartışması başladı

ŞIK VE SORU DİZİLİMİ KARIŞIKLIĞA YOL AÇIYOR

Cevapların karşılaştırılması sürecinde yaşanan tutarsızlık hissi, büyük oranda kitapçık türlerinden kaynaklanıyor. ÖSYM’nin kamuoyuna sunduğu temel soru kitapçığı, adayların sınav esnasında çözdüğü bireysel kitapçıklardan farklı bir sıralamaya sahip bulunuyor.

Adayın kendi kitapçığında A şıkkında yer alan bir seçenek, temel kitapçıkta C şıkkına denk gelebiliyor.



Sadece harf veya soru numarasına bakarak kontrol yapmak yanıltıcı sonuçlar doğurabiliyor.

Bu nedenle doğru bir değerlendirme için harflere değil, soru metni ve seçenek içeriğine odaklanılması gerekiyor.

KPSS’de kitapçık yanılgısı! Sonuçlar açıklandı, cevap kâğıdı tartışması başladı

ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ’NDE KİŞİYE ÖZEL GÖRÜNTÜLEME

Sınav merkezinin paylaştığı genel kaynakların aksine, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinde yer alan ekran doğrudan adayın çözdüğü soru sırasını yansıtıyor.

Adaylar, AİS paneline giriş yaptıklarında kendilerine özel kitapçık düzenine, optik okuyucu tarafından kaydedilen verilere ve ham puan detaylarına erişebiliyor. İlgili soruya tıklandığında soru metni, doğru cevap ve adayın verdiği işaretleme şeffaf biçimde bir arada sunuluyor.

KPSS’de kitapçık yanılgısı! Sonuçlar açıklandı, cevap kâğıdı tartışması başladı

İNCELEME EKRANI 10 GÜN AÇIK KALACAK

2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) oturumlarına ait cevap kâğıtları ile adaya özel kayıtlar erişime açıldı. T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılabilen sistem, 7 Ekim itibarıyla başlattığı 10 günlük erişim süresini koruyor. Adaylar bu süreçte test bazındaki doğru, yanlış ve boş sayıları ile puanlandırma detaylarını kontrol edebilecek.

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