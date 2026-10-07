Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Öte yandan sınavda yer alan bir sorunun iptal edildiği belirtildi.

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Alan Bilgisi oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 7 Ekim 2026 tarihinden itibaren ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

2026-KPSS Lisans sonuçları açıklandı! Bir soru iptal edildi

BİR SORU İPTAL EDİLDİ

Öte yandan duyuruda, sınav oturumlarının madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarlarının kontrol edildiği ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği belirtilerek, Alan Bilgisi Cumartesi Sabah Oturumu'nda yer alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 15 numaralı sorunun ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından iptal edilerek değerlendirmenin buna göre yapıldığı kaydedildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: HABER MERKEZİ

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