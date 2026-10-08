Bir okuldan çok daha fazlası! Devrimden sonra açıldı, ilk dersbaşı yapıldı

Şam’da Türk okulu hizmette... Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin uygulanacağı okulda tüm öğretmenler Türkiye’den görevlendirilirken, Arapça dersleri için üç Suriyeli öğretmen görev yapacak. Okulda ayrıca isteyen Suriyelilere ders saatleri dışında Türkçe eğitimi verilecek.

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Türkiye ile Suriye arasında eğitim alanında sürdürülen iş birliği kapsamında yapımı tamamlanan Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerine kapılarını açtı. Okulda ilk ders heyecanı yaşanırken, Millî Eğitim Bakanlığı birim amirleri de öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

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Açılış programına katılan Millî Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Yılmaz Güney, okulun Türkiye ile Suriye arasındaki eğitim iş birliğinin önemli adımlarından biri olduğunu söyledi. Eğitim alacak öğrencilerin Türk vatandaşı da olduğuna değinen Güney, okulun tamamen Türkiye’nin desteğiyle yapıldığını belirterek, “Buraya gelen Suriyeli çocuklar Türkiye’de eğitim aldılar. Türk müfredatına göre eğitim süreçlerinin aksamaması ve çocukların eğitimlerine aynı sistem içerisinde devam edebilmesi son derece kıymetli” dedi.

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Okulda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli esas alınacak. Akademik başarının yanı sıra öğrencilerin değerleri, kültürü, millî ve manevi birikimiyle güçlü bireyler olarak yetiştirilmesi hedefleniyor. Okulun Suriye’de yeni dönemde açılan uluslararası statüdeki ilk okul olduğunu belirten Güney, bütün öğretmenlerin Türkiye’den görevlendirildiğini söyledi. Arapça dersleri için ise üç Suriyeli öğretmenin okulda görev yapacağı bildirildi. Okulun yalnızca öğrencilerin eğitim gördüğü bir kurum olmayacağı da belirtildi. Eğitim öğretim saatleri dışında isteyen Suriyeli vatandaşlara okulda Türkçe eğitimi verilecek. Türkiye’nin Suriye Eğitim Bakanlığı ile tecrübe paylaşımının da sürdürüldüğünü belirten Güney, okulun iki ülkenin gençleri arasında kültürel ve sosyal bağların güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

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Şam’daki okulun, Suriye’nin yeniden inşa sürecinde yalnızca fizikî yapıların değil, insan kaynağının ve genç nesillerin yetiştirilmesinin de önemli olduğunu ortaya koyan projelerden biri olması hedefleniyor. Okulun aynı zamanda Suriyeli ailelere çocuklarının geleceği konusunda güven veren, disiplinli ve nitelikli bir eğitim ortamı sunması amaçlanıyor. Türkiye ile Suriye arasında son dönemde eğitim alanında artan temasların somut sonuçlarından biri olarak gösterilen okul, iki ülkenin gençleri arasında yeni bir gönül bağının kurulmasına da zemin hazırlayacak.

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